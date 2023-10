Im Zeichen der Gesundheit: Rund 750 Besucher*innen bei Life Lounge Herbsttour der Wiener Gesundheitsförderung – WiG

Kostenlose Gesundheitschecks bis Mitmachen-Aktionen: WiG tourte durch Wiener Einkaufszentren

Wien (OTS) - Wer in den vergangenen Wochen einen Shoppingausflug ins Columbus Center, Shopping Center Nord, in die Lugner City oder Millennium City machte, konnte beim kostenlosen Life Lounge Herbsttour-Angebot der Wiener Gesundheitsförderung – WiG mitmachen. „Es freut mich sehr, dass rund 750 Menschen unsere Gesundheitsangebote in Anspruch genommen haben. Wie auch in den Vorjahren haben wir den Fokus auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit gelegt und zusätzlich noch unseren Jahresschwerpunkt ‚Gesunde Kindheit‘ mit so wichtigen Themen wie Mundgesundheit oder Entspannung im Alltag mittransportiert“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG über die rege Teilnahme bei der Life Lounge Herbsttour.

Mitmachprogramm für Jung und Alt

Gemeinsam mit dem Wiener Herz-Kreislauf-Event tourte die Life Lounge durch mehrere Einkaufszentren und bot gleich an zwei Tagen ihre Gesundheitsangebote an. Die Bandbreite reichte vom kostenlosen Messen der Blutdruck- und Blutzuckerwerte samt Aufklärung über Risiken der Herz-Kreislauf-Gesundheit über Gleichgewichtstraining auf der MFT-Platte bis hin zu richtigem Zähneputzen, Ernährungsquiz oder Atemübungen.

