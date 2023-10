Erinnerung PK: Zu wenig Zeit für Ärzteausbildung in den Spitälern, Vereinbarkeit von Ausbildung und Privatleben mangelhaft

Bundeskurie angestellte Ärzte der ÖÄK präsentiert am 12.10. die Ergebnisse der Modulfragen aus der Ausbildungsevaluierung.

Wien (OTS) - Bei der bisher größten Ausbildungsevaluierung in Österreich, die jemals durchgeführt wurde, wurden nicht nur die einzelnen Abteilungen, an denen ausgebildet wird, beurteilt, es wurde auch die Einstellung der Turnusärztinnen und -ärzte zu Arbeitszeit/Teilzeitarbeit bzw. Vereinbarkeit von Ausbildung und Privatleben in zwei „Modulfragen“ abgefragt. Die Bundeskurie angestellte Ärzte der Österreichischen Ärztekammer präsentiert am Donnerstag, 12. Oktober 2023, die wichtigsten Ergebnisse und lädt dazu zu einer Pressekonferenz ein (9:30 Uhr, Veranstaltungszentrum der Österreichischen Ärztekammer, Weihburggasse 10-12, 1010 Wien).

PK: Ärztekammer alarmiert: Zu wenig Zeit für Ärzteausbildung in den Spitälern, Vereinbarkeit von Ausbildung und Privatleben mangelhaft

Ihre Gesprächspartner sind:

Dr. Harald Mayer, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Bundeskurienobmann der angestellten Ärzte

Dr. Stefan Ferenci, 1. Bundeskurienobmann-Stellvertreter der angestellten Ärzte



Datum: 12.10.2023, 09:30 - 11:00 Uhr



Ort: Österreichische Ärztekammer, 1. Stock, Veranstaltungszentrum, Saal 3

Weihburggasse 10-12, 1010 Wien

