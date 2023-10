AVISO - ERDgespräche 2023 am 18.10. unter dem Motto „Protect what you love“

Expert:innen und Aktivist:innen, wie Gletscherforscherin Heidi Sevestre und Aktionskünstlerin Cesy Leonard, sprechen über Klimaschutz, Aktivismus und den Verlust der Gletscher.

Wien (OTS) - Unter dem Ehrenschutz des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen finden am 18. Oktober in der Hofburg die 14. ERDgespräche statt. Unter dem Motto „Protect what you love“ widmet sich die Veranstaltung heuer nicht nur dem Klimaschutz, zivilgesellschaftlichem Engagement und dem Aktivismus, sondern auch speziell dem Verlust der Gletscher und der Arktis, die sich doppelt so schnell erwärmt wie der Rest der Welt. „Kein weißer Winter und schwindende Gletscher – durch die Klimakrise wird das alles Realität. Mit den ERDgesprächen wollen wir deshalb Menschen eine Bühne bieten, die sich tagtäglich für die Welt einsetzen, die sie und wir lieben. Es sind hochkarätige Expert:innen und erfolgreiche Aktivist:innen, die ihren Input an das Publikum geben werden“, betont ERDgespräche-Gründerin Angie Rattay.

Gletscherforscherin Heidi Sevestre, Aktionskünstlerin Cesy Leonard, Experte für „Conservation Medicine“ René Anour sowie die jungen Klimakläger:innen Smilla Buschbom und Levi Resch werden Einblicke in ihre Arbeit geben und erklären, welche Motivation sie antreibt.

Neben ihnen kommen weitere Gäste zu Wort, wie Schirennläufer Julian Schütter, Snowboard-Freeride Weltmeisterin Manuela Mandl, Anwältin Michaela Krömer, WWF-Geschäftsführerin Andrea Johanides, Mina Hagen-Canaval von Extinction Rebellion/Letzte Generation und die Slam-Poet:innen Elif Duygu und DaWastl.

„Weltweit verlieren Gletscher in immer schnellerem Tempo an Masse. Wenn wir weiter so hohe klimaschädliche Emissionen ausstoßen, könnten die Gletscher in Europa in 80 Jahren verschwunden sein – so auch die Pasterze, Österreichs größter Gletscher. Wir dürfen nicht zulassen, dass das ewige Eis einfach vor unseren Augen davonschmilzt. Die ERDgespräche sollen aufzeigen, wie sich jede Person für unser Klima engagieren kann“, sagt Rattay.

ERDgespräche / EARTHTALKS

Die ERDgespräche finden heuer bereits zum 14. Mal in Wien statt. Organisiert werden sie vom gemeinnützigen Verein NEONGREEN NETWORK, der von der Wiener Designerin Angie Rattay gegründet wurde. Auch heuer stehen die ERDgespräche unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der diese auch eröffnet. Medienpartner der ERDgespräche ist DER STANDARD. www.erdgespraeche.net

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen:

Datum: Mittwoch, 18.10.2023

Uhrzeit: ab 16:30 Uhr

Ort: Festsaal Hofburg, 1010 Wien

Weitere Informationen:

Pressemappe mit Infos zu den Sprecher:innen: https://bit.ly/3RAki4u

Bildmaterial: https://bit.ly/468WNUC

