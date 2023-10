Public Warning mit Radio Broadcast

Funkamateur:innen üben österreichweites Public Warning wenn nichts mehr geht

Wiener Neustadt (OTS) - Bei plötzlichem Ausfall jeglicher terrestrischen Kommunikation – etwa bei einem Ausfall des Internet Routings – ist die Information der Bevölkerung, wie man sich zu verhalten hat, höchstens noch mit Sirenensignalen möglich.

Innovative Anwendungen des Informationsraumes für Public Warning

Wenn Public Warning mit Cell Broadcast demnächst in Österreich eingeführt wird, so wird hiermit eine neue Dimension der Alarmierung der Bevölkerung erschlossen. Auch wenn Österreich wirklich gut mit Mobilfunk versorgt ist, kann es sein, dass bei Totalausfall der Kommunikation keines der terrestrischen Informationsmedien für Bürger:innen verfügbar ist.

Der Informationsraum enthält nicht nur Satelliten- oder Internettechnologie, sondern die fast vergessene Verbreitung von Nachrichten und Alarmierung über Kurzwelle. Funkamateur:innen können noch Kurzwellenfunk – und im Speziellen den Sender in Moosbrunn – empfangen und mit ihrer Vernetzung in der Gesellschaft die Verteilung der Information an die Bürger:innen ermöglichen.

Am 7. Oktober 2023 – dem Tag des österreichweiten Zivilschutz-Probealarms – wird der Empfang des Ö1 Morgenjournals ausgesendet vom Kurzwellensender Moosbrunn auf 6155kHz geübt. Die Signalstärke und Empfangsqualität wird von den Funkamteur:innen an Leitstationen übermittelt und elektronisch dokumentiert. Die Auswertung der Daten ist anschließend online im Web verfügbar.

Neue Herausforderungen brauchen innovative Herangehensweise

Die linearen Verbindungen der bisherigen Behördenkommunikation kommen bei Black-Out bzw. Time-Out Szenarien an ihre Leistungsgrenze. Die Funkamateur:innen bieten mit ihrer Vernetzung innerhalb der Gesellschaft neue und innovative Kommunikationswege im Katastrophenschutz. In den Übungen der Funkamateur:innen mit stochastischen Kommunikationspunkten entsteht ein leistungsfähiges neuronales Kommunikationsnetz, welches mit unterschiedlichen Übertragungswegen und Betriebsarten – Kurzwelle, VHF, UHF und Satellit / digital und analog / Sprache und Daten – ein Ziel verfolgt: Die Nachrichten erfolgreich zu übermitteln.

Der ÖVSV ist ein nicht auf Gewinn ausgerichteter, gemeinnütziger, österreichweit tätiger Verein. Er ist das österreichische Mitglied der International Amateur Radio Union (IARU), des weltweiten Verbandes aller nationalen Amateurfunkverbände. Laut Telekommunikationsgesetz (TKG) ist der Amateurfunkdienst unter anderem auch ein Dienst für die Durchführung von Not- und Katastrophenfunkverkehr.

