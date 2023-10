Ein Kreislauf, eine Marke: 30 Jahre UFH

Umweltpionier feiert rundes Jubiläum

Die bisher recycelte Menge Stahl entspricht 465-mal dem Wiener Riesenrad. Indem wir Ressourcen wiederverwerten, machen wir sie für die Produktion erneut verfügbar. So stellen wir eine funktionierende Kreislaufwirtschaft sicher, die wie ein Rad immer in Bewegung bleibt Robert Töscher, UFH-Geschäftsführer 1/2

Unsere Wegbereiter:innen, Mitarbeiter:innen, Kunden und Partner leisten jeden Tag einen wichtigen Beitrag für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. Durch ihr Engagement, ihre Flexibilität und ihre hohe Anpassungsbereitschaft sind wir heute erfolgreich am Markt. Ihnen gilt mein großer Dank Robert Töscher, UFH-Geschäftsführer 2/2

Wien (OTS) - Unter dem Motto „30 Jahre Kreislaufwirtschaft“ feiert die UFH-Gruppe ihr 30-jähriges Bestehen. Als ein führendes Sammel- und Verwertungssystem Österreichs verbindet UFH modernstes Recycling mit nachhaltigem Service bei der Entsorgung von Elektroaltgeräten und Batterien. Damit setzt UFH seit drei Jahrzehnten Maßstäbe im Klima- und Umweltschutz.

Seit der Gründung 1993 hat UFH ein klares Ziel: die Schaffung einer nachhaltigen Zukunft. Das Prinzip der „Circular Economy“ leistet dazu einen aktiven Beitrag durch einen nahezu geschlossenen Kreislauf aus Produktion, Behandlung und Wiederverwertung von Rohstoffen. Mit 30 Jahren Erfahrung als Dienstleister sichert UFH den optimalen Ablauf dieses Kreislaufs durch zuverlässige Partner und gilt damit als österreichisches Vorzeigeunternehmen im Klima- und Umweltschutz.

Eine runde Erfolgsgeschichte

Das Jubiläum markiert nicht nur einen nachhaltigen Meilenstein, sondern auch eine beeindruckende Bilanz, wie das Beispiel Stahl verdeutlicht: Knapp 200.000 Tonnen Eisen-Metalle hat UFH bisher durch die Sammlung und Verwertung von Elektroaltgeräten gewonnen. Damit spielt das Recycling hochwertiger Rohstoffe eine entscheidende Rolle bei der Schonung von Ressourcen und dem Umweltschutz. „ Die bisher recycelte Menge Stahl entspricht 465-mal dem Wiener Riesenrad. Indem wir Ressourcen wiederverwerten, machen wir sie für die Produktion erneut verfügbar. So stellen wir eine funktionierende Kreislaufwirtschaft sicher, die wie ein Rad immer in Bewegung bleibt ", so Robert Töscher, UFH-Geschäftsführer.

Gelebte Kreislaufwirtschaft in Europa

Die Pionierarbeit von UFH geht weit über diese Bilanz hinaus. Mit der UFH RE-cycling betreibt das Unternehmen seit 15 Jahren eine eigene Kühlgeräte-Recyclinganlage in Kematen an der Ybbs. Dort werden Kühlgeräte nach höchstem umwelttechnischem Standard fachgerecht entsorgt und recycelt. „Über 85 Prozent eines Kühlschranks können durch innovative Technik wiederverwertet und in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden“, betont Töscher. Mehr als 3,8 Millionen Kühlgeräte hat UFH auf diese Weise bereits recycelt. Doch das Unternehmen geht noch einen Schritt weiter. Auf dem digitalen Marktplatz SECONTRADE kann ein Teil der gewonnenen Sekundär-Rohstoffe einfach und schnell gehandelt werden. Damit sorgt UFH für ein nachhaltiges Rohstoffmanagement durch das Prinzip der Kreislaufwirtschaft – regional, österreichweit und in Europa.

Zukunftspartner UFH

Mit der Wiederverwertung hochwertiger Rohstoffe leistet das Unternehmen einen aktiven Beitrag für eine kohlenstoffarme Produktion. Als Zukunftspartner der Industrie ist UFH optimal für die Herausforderungen der Branche gerüstet. Nicht nur, sondern besonders wegen der Menschen hinter UFH, die nachhaltig zum Erfolg des Unternehmens beitragen. „ Unsere Wegbereiter:innen, Mitarbeiter:innen, Kunden und Partner leisten jeden Tag einen wichtigen Beitrag für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. Durch ihr Engagement, ihre Flexibilität und ihre hohe Anpassungsbereitschaft sind wir heute erfolgreich am Markt. Ihnen gilt mein großer Dank “, betont Robert Töscher.



Mit einem Jubiläumsvideo rückt UFH die Menschen hinter der Erfolgsgeschichte in den Mittelpunkt. Das Video betont nicht nur gemeinsame Erfolge, sondern richtet auch den Blick in eine vielversprechende Zukunft. Durch die gemeinsame Zusammenarbeit und das Engagement wird UFH weiterhin zu einer gelebten Kreislaufwirtschaft beitragen.



Das Jubiläumsvideo „30 Jahre Kreislaufwirtschaft“ ist hier verfügbar



Über UFH

Die UFH Holding GmbH, der auch die UFH RE-cycling GmbH mit der Kühlgeräte-Recyclinganlage im niederösterreichischen Kematen/Ybbs angehört, hat ihren Sitz in Wien. Unter ihrem Dach sind die UFH Elektroaltgeräte Systembetreiber GmbH und die UFH Altlampen Systembetreiber GmbH als Sammel- und Verwertungssysteme von Elektroaltgeräten, Altlampen und Altbatterien tätig. Die UFH-Gruppe erzielte 2022 mit rund 40 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von ca. 10 Mio. Euro und betreute rund 1.000 Kunden. Das UFH ist ein Netzwerkpartner des Fachverbands der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI).

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Andrea Kopf, BA

FEEI Kommunikation

T +43/1/588 39-23

E kopf @ feei.at

www.feei.at