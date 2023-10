Neue Wege auf der Suche nach internationalen Fachkräften

BMAW und WKÖ rücken brasilianische IT-Spezialist:innen stärker in den Fokus

Wien (OTS) - Für Unternehmen quer durch alle Branchen wird die Suche nach qualifizierten Fachkräften zunehmend zum Problem. Bereits 82 % der österreichischen Unternehmen spüren laut Arbeitskräfteradar der WKÖ den Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel in ihrem Betrieb. Das führt nicht nur zu Mehrbelastung der gesamten Belegschaft, sondern auch zu Umsatzeinbußen und Innovationsverlust. Trotz wirtschaftlicher Eintrübung gibt es über 200.000 offene Stellen in Österreich, das ist eine Verdreifachung in den letzten zehn Jahren. Um aktuell und künftig an genügend qualifizierte Arbeitskräfte zu kommen und diese an das Unternehmen zu binden, braucht es ein Bündel an Maßnahmen, darunter auch verstärkte Mobilität von Arbeitskräften nach Österreich.

Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW), Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und Austrian Business Agency (ABA) arbeiten daher bei der Suche nach internationalen Fachkräften intensiv mit heimischen Unternehmen zusammen. Dabei geht man auch neue Wege, sowohl was die Auswahl der Märkte als auch die Maßnahmen angeht. Ein spannender Markt, den man nun stärker ins Auge fasst, ist Brasilien. Die junge, gut ausgebildete und mobile Bevölkerung des mit rund 214 Millionen Einwohner:innen größten südamerikanischen Landes bietet ein großes Potenzial für heimische Arbeitgeber:innen. Gerade für Unternehmen aus den Bereichen IT, Technologie und Elektrotechnik, die ihre offenen Stellen in Österreich nur schwer besetzen können.

„Der demografische Wandel wirkt sich aktuell immer stärker auf den Arbeitsmarkt aus. Deshalb arbeitet die Bundesregierung auch weiterhin an den bestmöglichen Maßnahmen gegen den Arbeits- und Fachkräftemangel. Neben dem Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen und wichtigen Qualifizierungsmaßnahmen braucht es auch gezielte Fachkräftezuwanderung. Wir bewerben deshalb den Arbeitsstandort Österreich auf internationaler Ebene und gehen auch neue Wege, um heimische Unternehmen bei der Fachkräfterekrutierung zu unterstützen“, so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher.

“Im Rahmen unserer Internationalen Fachkräfte-Offensive setzen wir in ausgewählten Fokusländer gezielt Maßnahmen, um österreichische Unternehmen bei der internationalen Rekrutierung zu unterstützten. Brasilien ist dabei ein Markt mit viel Potenzial, denn gerade im IT-Bereich sind junge Leute dort sehr gut ausgebildet und mobil. Mit dem Hackathon haben wir nicht nur unsere Betriebe mit IT-Talenten zusammengebracht, sondern auch auf innovative Weise den Arbeits- und Lebensstandort Österreich aktiv beworben. Dies ist ein wichtiger Beitrag für die Fachkräftegewinnung. Wir freuen uns, das Gewinnerteam nun in Österreich persönlich begrüßen zu können”, sagt WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf.

Sieger des Hackathons bei AT&S und Infineon

Um die entsprechenden Fachkräfte und Spezialist:innen in Brasilien anzusprechen und auf Jobmöglichkeiten in Österreich aufmerksam zu machen, veranstalteten WKÖ und ABA Anfang September 2023 einen Hackathon in Brasilien. Innovationsfreudige österreichische Unternehmen hatten die Möglichkeit, als Kooperationspartner Zugang zu brasilianischen IT-Fachkräften zu bekommen und sich von ihren Fähigkeiten zu überzeugen. Gleichzeitig konnten sie sich als attraktive Arbeitgeber:innen bei dieser aufstrebenden Zielgruppe positionieren. Begleitende Informationen zur Anstellung von Drittstaatsangehörigen über die Rot-Weiß-Rot-Karte rundeten das Angebot ab.

Kooperationspartner des Hackathons sind die börsennotierten Unternehmen und sowie der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI) und der Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT).

Fast 120 brasilianische Studierende und Young Professionals wurden für die 24 Stunden dauernde Veranstaltung aus über 330 Bewerber:innen ausgewählt und nahmen teil. Das Siegerprojekt ist Welcome to the Energy Revolution with SunCredit!. Das fünfköpfige Siegerteams hat als Hauptpreis des Hackathons eine einwöchige Reise nach Österreich (erste Oktoberwoche 2023) mit Betriebsbesichtigungen bei den Kooperationspartnern und Vernetzungstreffen gewonnen. Am Programm stehen zudem ein gemeinsamer feierlicher Empfang, die Vorstellung des Arbeitsstandorts sowie Fachvorträge zu Jobchancen und zum Leben & Arbeiten in Österreich. Im Laufe der Woche besuchen die brasilianischen Gäste den FEEI und Silicon Austria Labs (SAL) in Graz, AT&S in Leoben sowie Infineon in Kärnten. Die fünf Brasilianer können sich hier vor Ort von den Qualitäten des Standortes und heimischer Betriebe überzeugen.

„Wir als ABA unterstützen österreichische Unternehmen und qualifizierte Fachkräfte aus aller Welt mit unseren Services. Um heiß begehrte internationale Talente auf den Arbeitsstandort Österreich aufmerksam zu machen, braucht es gezielte und längerfristige Aktivitäten. Um uns von anderen abzuheben, braucht es innovative Formate, wie etwa den Hackathon“, erklärt René Tritscher, Geschäftsführer der Austrian Business Agency. “Österreich kann mit Vorteilen wie der ausgezeichneten sozialen und medizinischen Absicherung, mit Sicherheit und Stabilität, einer hohen Kaufkraft und mit einer hervorragenden Lebensqualität punkten”, so Tritscher. Neben Brasilien zählt außerhalb Europas auch Südostasien aufgrund seines Fachkräftepotenzials zu einem vielversprechenden Raum.

Über die Internationale Fachkräfte-Offensive der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

Mit der Internationalen Fachkräfte-Offensive (IFO) setzt die WKÖ gezielt Maßnahmen, um ihre Mitglieder bei der Gewinnung von internationalen Talenten zu unterstützen. Dabei ist sie Vorreiter eines strategischen ganzheitlichen Zuwanderungsansatzes, der von der Bewerbung des Arbeitsstandortes, capacity building vor Ort, Veranstaltungen (online und Präsenz) zur Vernetzung von Fachkräften und Unternehmen, Kompetenzchecks sowie on-boarding sämtliche Bausteine der internationalen Rekrutierung vorantreibt. Dabei wird die WKÖ in 6 Fokusländern sowie ausgewählten Fokus-Mangelberufen tätig. Nähere Informationen unter www.wko.at/ifo

Über WORK in AUSTRIA, Abteilung der Austrian Business Agency (ABA)

WORK in AUSTRIA als Abteilung der Austrian Business Agency bringt internationale Fachkräfte mit österreichischen Arbeitgeber:innen zusammen. Die Expert:innen von WORK in AUSTRIA unterstützen Unternehmen in Österreich bei der Ansprache und Einstellung von Mitarbeiter:innen aus dem Ausland. Außerdem profitieren internationale Fachkräfte und ihre Familien von Beratungsleistungen zu aufenthaltsrechtlichen Themen und der umfassenden Expertise rund um die Themen Leben und Arbeiten in Österreich. workinaustria.com

Zu den Fotos vom Empfang der brasilianischen IT-Fachkräfte im BMAW geht es hier. (PWK334/DFS)

