Jugend Innovativ-Call #37: Anmeldungen für smarte Projekte ab sofort möglich!

Österreichs smartester Schulwettbewerb geht zum 37. Mal auf die Suche nach den smartesten und innovativsten Projekten des Landes. Anmeldungen sind bis 30. November 2023 möglich.

Wien (OTS) - Ab 04. Oktober startet die 37. Wettbewerbsrunde von Jugend Innovativ, Österreichs smartestem Schulwettbewerb. Wir suchen die besten Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit von Schüler*innen, Lehrlingen und jungen Menschen im 1. Berufsjahr im Alter von 15 bis 20 Jahren. Eingeladen zum Mitmachen sind spannende und smarte Projekt-Ideen in den Kategorien Design, Engineering, Science, Entrepreneurship, ICT & Digital oder Sustainability.

Die jungen Forscher*innen, Entwickler*innen, Aktivist*innen, Designer*innen, Unternehmer*innen, Ingenieur*innen werden dabei mit Know-how, Preisgeldern und Projekt-Boni im Wert von über 100.000 Euro unterstützt. Bereits zum dritten Mal wird der Special Award Vorarlberg für die besten Projekteinreichungen aus Vorarlberg im Bereich Energie- und Elektrotechnik sowie Umwelt und Nachhaltigkeit vom Verein Jugend Vorarlberg forscht vergeben.

Veranstaltet und organisiert wird der Wettbewerb im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft (BMAW), des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) sowie des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws).

Neuerungen für Projekte aus Berufsschulen

Bei Jugend Innovativ müssen Projekte generell im laufenden Schuljahr ausgearbeitet werden. Ab dem Schuljahr 2023/24 können Projekte von Lehrlingen auch im darauffolgenden Schuljahr bzw. von ehemaligen Berufsschüler*innen im 1. Berufsjahr eingereicht werden. Die besten Lehrlings-Projekte werden zudem gesondert ausgezeichnet werden!

Themenfeld Sustainability erweitert, Diversität in Projekten leben

Die Themenwahl der Projekte ist bei Jugend Innovativ frei. Die Kategorien bieten ein breites Feld für smarte und innovative Lösungen für eine bessere Zukunft und werden kontinuierlich angepasst. Für das aktuelle Schuljahr wurde die Kategorie Sustainability um das Themenfeld Food-Systeme erweitert. Hier werden Projekte rund um Maßnahmen oder Verbesserungen im Bereich der Lebensmittelsysteme (z.B.: Produktion, Logistik, Verpackung, Vermeidung von Lebensmittelverschwendung, …) erwartet.

Willkommen sind sowohl Team- als auch Einzel-Projekte. Bei Team-Projekten oder größeren Projekt-Gruppen soll im Sinne der Perspektiven-Erweiterung so gut wie möglich auf Diversität (z.B. im Hinblick auf Alter oder Kooperationen mit verschiedenen Schulen sowie Frauen-/Männer-Anteil) Wert gelegt werden.

Projekt-Boni und erhöhte Preisgelder!

Zusätzlich zu den attraktiven Preisgeldern und dem Publikumspreis, die sowohl in allen Kategorien und auch für den Special Award Vorarlberg nun auf insgesamt 58.500 Euro erhöht wurden, wartet auf die Teilnehmer*innen ein Projekt-Bonus in Höhe von 300 Euro pro Projekt. Der Projekt-Bonus steht als Digi- oder als Eco-Bonus zur Verfügung und beträgt in Summe 45.000 Euro! Das ergibt über 100.000 Euro für die besten und smartesten Projekte!

Die 150 besten Teams, die ein konzeptionelles Zukunftsszenario zur Digitalisierung oder Nachhaltigkeits-Entwicklung ihres Projektes einreichen, werden bereits im März 2024 mit diesem Bonus unterstützt. Somit kann der Bonus direkt in das laufende Projekt investiert werden.

Zum Ablauf und Info-Hour am 12.10.2023

Die Anmeldephase findet von 04. Oktober bis 30. November 2023 statt. Die Anmeldungen werden einem sogenannten Pre-Check unterzogen. Dieser Pre-Check wird von Jurymitgliedern aus allen Kategorien durchgeführt und erfolgt im Zeitraum von Ende November bis Mitte Dezember. Nach erfolgreichem Pre-Check muss der bis spätestens 30. Jänner 2024 ein Projektbericht im JI-Portal hochgeladen werden, um in die Bewertung zu kommen und somit die Möglichkeit zu haben, ins Halbfinale zu gelangen.

Die Adresse zur Registrierung und Anmeldung: https://machmit.jugendinnovativ.at

Für Fragen zur Anmeldung und Teilnahme findet am 12. Oktober 2023 eine virtuelle Info-Hour statt.

Alle Infos unter www.jugendinnovativ.at

Attraktive Geldpreise und Auszeichnungen

Die Projektberichte sind nach erfolgreichem Pre-Check bis 30. Jänner 2024 zu erstellen und sind die Basis für die Bewertung der Fach-Jurys. Die Arbeit am Projekt lohnt sich: Für die besten Projekte gibt es Preisgelder im Gesamtwert von fast 60.000 Euro inkl. dem beliebten Publikumspreis in Höhe von 1.000 Euro, der mittels Publikums-Voting im Rahmen des Bundes-Finale ermittelt werden wird. Mit Boni ergibt das über 100.000 Euro für die besten Projekte.

Das Bundes-Finale 2024 findet Ende Mai 2024 in Wien statt.

Über Jugend Innovativ

Jugend Innovativ wird im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft (BMAW), des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) sowie des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) abgewickelt. Bisher haben bereits über 11.500 Projekt-Teams am Wettbewerb teilgenommen.

Der Wettbewerb wird laufend von Workshop-Angeboten sowie Qualifizierungsmaßnahmen (wie Beratungen zum Innovationsschutz) für Schüler*innen und Lehrer*innen erfolgreich begleitet.

Rückfragen & Kontakt:

Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH

Unternehmenskommunikation

Mag. Matthias Bischof

T 01 501 75-375

E m.bischof @ aws.at



Jugend Innovativ

Jana Breyer

T 01 50175-514

E j.breyer @ aws.at