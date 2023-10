AVISO: BAWAG schenkt zum 60. Mal beim Samariter Suppentopf aus – Eröffnung der „Kaffee-Ecke“ im Sozialmarkt Böckhgasse

Das Geschäft in der Wiener Böckhgasse erhält für seine neu gestaltete Kommunikations-Ecke dank des Kreditinstitutes eine gastroprofessionelle Kaffeemaschine.

Wien (OTS) - Zum Leben gehört mehr als Essen und Trinken. Auch der soziale Kontakt von Mensch zu Mensch ist wichtig. Wer aber von Armut bedroht ist, dem fehlen häufig die Möglichkeiten hierfür. Deswegen gibt es in den Sozialmärkten des Samariterbund Wiens auch die Gelegenheit, bei einer Tasse Kaffee ungezwungen ins Gespräch zu kommen. Der Sozialmarkt in der Böckhgasse hat nun seine Kommunikations-Ecke neu gestaltet – und eine gastroprofessionelle Kaffeemaschine mit Mitteln der BAWAG angeschafft. Die Bank engagiert sich schon seit Langem beim Samariterbund. Allein seit Jahresbeginn haben über 300 Mitarbeiter:innen der BAWAG ehrenamtlich für den Samariter-Suppentopf gekocht. Die Ausgabe der über 17.700 Essens-Portionen erfolgte dabei in der Regel in den Samariterbund-Sozialmärkten. Am 03. Oktober wird das bereits 60. BAWAG-Team kochen und die Speisen im Sozialmarkt an die Kund:innen ausgeben – in diesem Rahmen wird auch die neue Kommunikations-Ecke im Sozialmarkt Böckhgasse offiziell eröffnet.

Medienvertreter sind zum Samariterbund Suppentopf im Sozialmarkt Böckhgasse herzlich eingeladen!

Anwesend sein werden:



Enver Sirucic, Vorstandsmitglied BAWAG-Group

Guido Jestädt, Vorstandsmitglied BAWAG-Group

Bezirksvorsteherstellvertreterinnen Mag.a Barbara Marx

Dr.in Susanne Drapalik, Präsidentin Samariterbund Wien

Für Video- und Fotomöglichkeiten ist gesorgt.

Ort:

Sozialmarkt Böckhgasse

Böckhgasse 2 – 4, 1120 Wien

Zeit:

03.10.23, 13 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund LV Wien

Michael Brommer

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Mobil +43 (0)664 88 24 37 58

E-Mail michael.brommer @ samariterbund.net

www.samariterwien.at