Generationswechsel in der Chirurgie: Priv.-Doz. Dr. Bernhard Dauser neuer Primar

Wien (OTS) - Der gebürtige Oberösterreicher war zuletzt leitender Oberarzt und Stellvertreter des Abteilungsleiters. Er folgt auf Prim. Univ.-Prof. Dr. Friedrich Herbst, FRCS, der nach 16 Jahren an der Spitze der Abteilung seinen Ruhestand angetreten hat.

Ausbildung und beruflicher Werdegang

Prim. Priv.-Doz. Dr. Bernhard Dauser hat an der Medizinischen Universität Wien studiert und 2003 promoviert. 2004 trat er als Turnusarzt in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien ein und hat 2010 die Facharztausbildung abgeschlossen. 2011 folgte die Ernennung zum Oberarzt, 2013 erhielt er das Facharztdiplom für Viszeralchirurgie. 2015 habilitierte Prim. Priv.-Doz. Dr. Bernhard Dauser an der Medizinischen Universität Wien zum Privatdozenten für Chirurgie. Die Ernennung zum ersten Oberarzt der Chirurgischen Abteilung erfolgte im Jahr 2016. 2019 hat er das Postgraduate Studium Healthcare Management (MBA) an der Wirtschaftsuniversität Wien abgeschlossen.

Schwerpunkte

Prim. Priv.-Doz. Dr. Dauser verfügt über ein breites chirurgisches Erfahrungs- und Leistungsspektrum. Durch seine wissenschaftliche Tätigkeit und klinische Schwerpunktsetzung gehört er zu den führenden nationalen und internationalen Experten u.a. auf dem Gebiet der minimal invasiven Behandlung von kolorektalen Erkrankungen. Seit 2017 ist Prim. Priv.-Doz. Dr. Bernhard Dauser maßgeblich an der Weiterentwicklung der Roboter-assistierten Chirurgie mit dem daVinci® Operationssystem im Wiener Brüder-Spital verantwortlich. Er war bis 2023 Vorsitzender der österreichischen Gesellschaft für Roboterchirurgie (ÖGR) und hat zahlreiche Funktionen in diversen Fachgesellschaften inne. „Prim. Priv.-Doz. Dr. Dauser ist seit knapp 20 Jahren bei uns im Krankenhaus beschäftigt und wir haben ihn in dieser Zeit als kompetenten Mediziner und großartigen Kollegen kennengelernt. Er ist einer der führenden Chirurgen des Landes, der neuen Entwicklungen gegenüber aufgeschlossen ist. Die konsequente Weiterentwicklung der minimal invasiven Abdominalchirurgie inklusive Roboterchirurgie als auch der Ausbau der Gefäßchirurgie sind wichtige Eckpfeiler seiner Vision für die Zukunft unserer Chirurgischen Abteilung. Ich bin überzeugt, dass er seine neue Funktion fachlich und menschlich bestens ausfüllen wird,“ gratuliert Dir. Ivan Jukić, MAS, Gesamtleiter des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Wien, dem neuen Abteilungsleiter.

Vision für die Zukunft

„Mein Ziel ist es, mit Authentizität, Glaubwürdigkeit und fachlicher Kompetenz eine minimal traumatisierende und komplikationsarme Versorgung der uns anvertrauten Patient*innen in einem dafür optimalen medizinischen, pflegerischen und menschlichen Umfeld umzusetzen. Ich freue mich zusammen mit einem großartigen chirurgischen Team bestehend aus Ärzt*innen und diplomierter Pflege unter Einbeziehung aller beteiligten Kolleg*innen anderer Fachrichtungen und Professionen weiterhin die bestmögliche Behandlung für unsere Patient*innen anbieten zu können ,“ so der neue Chirurgische Abteilungsvorstand, Prim. Priv. Doz. Dr. Bernhard Dauser, MBA, FEBS.

