Babler-Brief ist eine Chuzpe

Fritz Pöltl (FCG-ÖAAB): „Unsere christlichen Werte sind nämlich in Bablers Gedankengut kaum bis gar nicht zu finden!“

Wien (OTS) - Jetzt ist die Katze aus dem Sack. In einem Brief buhlt SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler wegen der von ihm selbst verzerrt wiedergegebenen Aussagen aus dem Nehammer-Videos um christlich-soziale Wählerstimmen. Mit dem Argument, dass die ÖVP auf das vergessen habe, was „ich als Sozialdemokrat Solidarität nenne -und Sie christliche Nächstenliebe“. Fritz Pöltl (FCG-ÖAAB)-Fraktionsvorsitzender in der AK-Wien: „Die Aussage hat Babler zwar ein paar Schlagzeilen gebracht, aber nur um von der Affäre um das SORA-Papier für den SPÖ-Wahlkampf abzulenken. Unsere christlichen Werte sind nämlich in Bablers Gedankengut kaum bis gar nicht zu finden!“

Ideologischer Marxist

Als bekennender Marxist müsse er nämlich dem Kollektiv den Vorrang einräumen. Dem linksideologischen Arbeiterführer ist das offenbar wichtiger als das Wohl des Einzelnen. Bei den Christ-Sozialen zählt aber die Freiheit des Menschen und das Wohl des Einzelnen. Fritz Pöltl: „Die Babler Aufforderung, gehen Sie einen Schritt mit uns gemeinsam‘ muss auch noch in einem, anderen Zusammenhang gesehen werden. Bablers Wankelmut ist nämlich allgegenwärtig!“ So habe er 2011 die Abschaffung des Bundesheers verlangt, ein Jahr später trat er aber - gegen die SPÖ-Parteilinie - für die Wehrpflicht beim Bundesheer ein. Die Forderung des Parteivorsitzenden über Tempo 100 auf Autobahnen und die 32-Stunden-Woche ist bei der SPÖ-Basis bisher auch nicht wirklich eingesickert.

Das neue Rot

Fritz Pöltl: „Herr Babler, gehen Sie doch mit uns Christlich-Sozialen und damit mit allen Österreicherinnen und Österreichern einen Schritt gemeinsam, für eine bessere Zukunft. Denn: SCHWARZ IST DAS NEUE Rot!“

