AustrianSkills: Bei der Staatsmeisterschaft wird das Ticket für die Berufs-WM gelöst

Anfeuern erwünscht: Österreichs beste Jungfachkräfte kämpfen von 4.-7.10. in Wels und 23.-26.11. in Salzburg um Staatsmeistertitel und Tickets für WorldSkills

Wien (OTS) - Etwa 900 Kilometer Luftlinie trennen die heimische Bundeshauptstadt von Lyon. Der Weg in die Hafenstadt führt jedoch über Wels bzw. Salzburg – zumindest für Hunderte heimische Berufstalente, die von der Teilnahme an WorldSkills 2024 in Frankreich träumen.

In den beiden österreichischen Städten erfolgt mit AustrianSkills die Qualifikation: Nur die Staatsmeisterinnen und Staatsmeister lösen das Ticket zum Schaulaufen der weltweit Besten ihres Fachs im kommenden Jahr. Die Zweitplatzierten qualifizieren sich indes für EuroSkills 2025 in Herning, Dänemark.

Staatsmeisterschaften – mit europäischem Touch

Der Großteil der fast 50 AustrianSkills-Bewerbe – von Anlagenelektrik bis Zimmerei – wird im Messezentrum Wels parallel zur „Jugend & Beruf 2023“ (von 4. bis 7. Oktober) sowie in Salzburg (zeitgleich mit der BerufsInfo-Messe von 23. bis 26. November) veranstaltet.

„Während dieser aufregenden und fachlich herausfordernden Wettkämpfe werden Hunderte von jungen Talenten ihre Fertigkeiten und Kenntnisse in ihrem Beruf unter Beweis stellen. Diese Veranstaltungen bieten eine einzigartige Gelegenheit für Nachwuchskräfte, ihr Potenzial zu zeigen und sich mit Gleichgesinnten aus ganz Österreich zu messen. Begeisterung für berufliches Talent und die Entschlossenheit, zu den Besten zu zählen, stehen im Mittelpunkt. Wir laden alle junge Menschen ein, AustrianSkills zu besuchen und sich selbst ein Bild von der Vielfalt der Berufe zu machen“, erklärt Jürgen Kraft, Geschäftsführer von SkillsAustria. Das Team von SkillsAustria organisiert die alle zwei Jahre stattfindenen AustrianSkills.

In beiden Austragungsorten kommt es auch zu Wettbewerben auf europäischem Niveau: Da Glasbautechnik und Industrie 4.0 nicht im Zuge von EuroSkills in Danzig ausgetragen wurden, werden die beiden Berufe in der Mozartstadt und in Wels als „European Vocational Championships“ durchgeführt. Für Österreich geht bei den Glasbautechnikern in Salzburg der Steirer Philipp Pfeiler an den Start, bei den Industrie-4.0-Spezialisten in Wels das oberösterreichische Duo Georg Buchner und Elias Friesenecker.

Zaungäste erwünscht

AustrianSkills sind für die Öffentlichkeit frei zugänglich, Besucher haben an den Wettbewerbstagen von 9 bis 17 Uhr die Möglichkeit, die jungen Fachkräfte aus nächster Nähe zu beobachten, um sich selbst einen guten Überblick über deren Berufsalltag zu verschaffen.

Veranstaltungen in Baden und Altmünster

In einzelnen Berufen finden die Qualifikationen auch abseits der beiden Hauptbewerbe in Salzburg bzw. Wels statt: So kämpfen die Konditorinnen und Konditoren von 7. bis 9. Oktober in der Landesberufsschule Baden in Niederösterreich um den Staatsmeistertitel. In der HTL für Lebensmitteltechnologie in Wels (Oberösterreich) werden Bäckerinnen und Bäcker von 13. bis 15. Oktober um die Wette backen – und die jungen Fachkräfte der Tourismusberufe Hotelrezeption, Restaurantservice sowie Köchinnen und Köche buhlen von 26. bis 28. Oktober in der Berufsschule Altmünster in Oberösterreich um die begehrten Staatsmeistertitel. (PWK325/HSP)

Die Termine im Überblick:

4. bis 7. 10. 2023: AustrianSkills + „European Vocational Championship“ Industrie 4.0 in Wels (parallel zu „Jugend & Beruf 2023“)

+ „European Vocational Championship“ Industrie 4.0 in (parallel zu „Jugend & Beruf 2023“) 7. bis 9. 10. 2023: Staatsmeisterschaft der Konditor:innen in Baden (NÖ)

(NÖ) 13. bis 15. 10. 2023: Staatsmeisterschaft der Bäcker:innen in Wels (OÖ)

(OÖ) 26. bis 28. 10. 2023: Staatsmeisterschaft Hotelrezeption, Restaurantservice, Köch:innen in Altmünster (OÖ)

(OÖ) 23. bis 26. 11. 2023: AustrianSkills + „European Vocational Championship“ Glasbautechnik in Salzburg (zeitgleich mit Berufs-Infomesse)

10.-15. 9. 2024: WorldSkills 2024 in Lyon (Frankreich)

2024 in Lyon (Frankreich) 9.-13.9. 2025: EuroSkills 2025 in Herning (Dänemark)

Mehr Infos auf der Homepage: www.skillsaustria.at

Bildmateral auf dem Flickr-Kanal ( hier klicken ).

