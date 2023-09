Justus Reichl wird ab Oktober Nachhaltigkeitsbeauftragter der WKÖ

Ehemaliger Raiffeisen-Manager wird starke Stimme für nachhaltiges Unternehmertum – Thema Nachhaltigkeit verstärkt als wirtschaftliches Erfolgsprinzip für Standort positionieren

Wien (OTS) - „Nachhaltigkeit ist kein Verzichtsprogramm, sondern ein wirtschaftliches Erfolgsprinzip. Sie wird seit Jahrhunderten in Familienbetrieben gelebt, deshalb sind sie auch das Rückgrat der Österreichischen Wirtschaft. Sie denken nicht in Quartalen, sondern in Generationen. Gemeinsam mit Justus Reichl wollen wir dieses Mindset des nachhaltigen Unternehmertums verstärken und mobilisieren – für die WKO, die Wirtschaft und die Gesellschaft“, erklärt WKÖ-Präsident Harald Mahrer anlässlich der Bestellung von Justus Reichl zum Nachhaltigkeitsbeauftragten des WKÖ-Präsidiums. „Für den Standort Österreich sind Unternehmertum und Nachhaltigkeit eine Erfolgskombination, die zusammen mehr bewegt. Dafür wollen wir bestmögliche strategische Grundlagen und die standortpolitischen Rahmenbedingungen schaffen“, so Mahrer.

Tragfähige Brücken zwischen Ökonomie und Ökologie bauen

Justus Reichl wird u.a. eine Nachhaltigkeitsstrategie der WKÖ, eine Weiterbildungsoffensive sowie das Anstoßen eines möglichst breiten öffentlichen Diskurses zum Thema Nachhaltigkeit und Unternehmertum verantworten. Der bisherige Raiffeisen-Manager mit Abschlüssen in Theologie und Wirtschaft erklärt zu seiner neuen Tätigkeit: „Für Fortschritt im Sinn einer guten, gelingenden Zukunft braucht es tragfähige Brücken zwischen Ökonomie und Ökologie – jeweils mit dem wachen Blick auf soziale Fragen. Nur in diesem Miteinander schaffen wir ein Mehr an Wohlstand und Lebensqualität – und damit auch an politischer Stabilität. Als Sonderbeauftragter der WKÖ werde ich eine starke Stimme für nachhaltiges Unternehmertum auf Basis einer wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Balance sein!“

Zur Person

Mag. theol. Justus Reichl, MBA

Jahrgang 1975, aus Geinberg im Innviertel, OÖ

1993-2010: Benediktiner im Stift Göttweig, in unterschiedlichsten Verantwortungsbereichen tätig (u.a. Geschäftsführer des Göttweiger Tourismus-, Kultur- und Veranstaltungsbetriebes, Pressesprecher und Medienbeauftragter, engagiert in Gremien der Weltkulturerbe-Region Wachau, des NÖ-Tourismus und des Vereins Klösterreich)

2010: Eintritt in die Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB), anfangs im CSR-Team, dann im Generalsekretariat

2014: Leiter der neuen Stabsstelle für Genossenschaft, Strategien und Perspektiven im Österreichischen Raiffeisenverband (ÖRV)

2019: Berufung in die ÖRV-Geschäftsführung als stv. Generalsekretär,

ab 2020 zusätzlich Geschäftsführer der Raiffeisen Media GmbH und Herausgeber der Raiffeisenzeitung,

2023: Geschäftsführer der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative

seit 1.10.2023: Nachhaltigkeitsbeauftragter des WKÖ-Präsidiums (PWK324)

