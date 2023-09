Installateur-Notdienste: AK Oberösterreich warnt vor dubiosen Anbietern aus dem Internet

Linz (OTS) - Neben unseriösen Schlüsseldiensten verursachen angebliche Installateure aus dem Internet Ärger und Schaden bei Konsument:innen. Sie geben vor, aus der Umgebung zu sein, und verlangen überzogene Preise. Auch eine Pensionistin aus Gallneukirchen wurde beinahe Opfer eines unseriösen Online-Anbieters.

Durch ein Missgeschick fiel der Pensionistin ein Ohrring ins Waschbecken. Beim Versuch, das Schmuckstück zu retten, wurde der Siphon undicht. Da die ältere Dame erst vor kurzem eingezogen war, war ihr kein lokaler Installateur-Fachbetrieb bekannt. Gemeinsam mit ihrer Nachbarin machte sie sich im Internet auf die Suche nach einem Installateur. Prompt poppte die Website von „Installateur Hansi“ auf. Die Nachbarin rief an und bat um Hilfe, die zwar zugesichert wurde, jedoch nicht kam. Nach zwei Stunden rief die Pensionistin ihre Tochter an. Diese schöpfte sofort Verdacht, dass es sich um einen dubiosen Online-Anbieter handeln könnte.

Statt professionellem Service gab es Drohungen und Beschimpfungen

Die Tochter rief den angeblichen Professionisten an. Auf die Frage nach der Gewerbeberechtigung und den Kosten für die Anfahrt reagierte „Installateur Hansi“ mit Drohungen und Beschimpfungen. Nicht genug: Er rief auch noch bei der Nachbarin an und setzte sie unter Druck, so dass die beiden älteren Damen verängstigt zurückblieben. Schließlich reparierte ein „echter“ und verlässlicher Installateur aus Gallneukirchen den Siphon. Dafür stellte er etwas mehr als 100 Euro in Rechnung.

Abzocker verlangen mehr als 1.000 Euro für einfache Reparaturarbeiten

Unzählige Geschädigte berichteten den AK-Konsumentenschützern über Kosten von 1.000 Euro und mehr für vermeintlich günstige Notdienste aus dem Internet. Alleine heuer haben die Expert:innen der Arbeiterkammer Oberösterreich mehr als 40 Fälle geschädigter Konsument:innen bearbeitet. Die Rückforderungen der überhöhten Beträge gehen bei den unseriösen Geschäftemachern jedoch leider meist ins Leere.

Tipps der AK-Konsumentenschützer gegen Abzocke

Es lohnt sich, vorab die Telefonnummer eines Installateurs in der Nähe ins Handy einzuspeichern. Die Arbeiterkammer Oberösterreich stellt dazu einen Preisvergleich mit Anbietern zur Verfügung, die alle die erforderliche Gewerbeberechtigung haben: https://ooe.arbeiterkammer.at/service/testsundpreisvergleiche/preisvergleiche/Installateure-_grosse_Preisunterschiede.html





Einen verbindlichen Kostenvoranschlag einholen: Ein Kostenvoranschlag ist gegenüber Konsument:innen verbindlich, wenn nicht ausdrücklich das Gegenteil vereinbart wurde, zum Beispiel durch die Formulierungen „unverbindlicher Kostenvoranschlag“, „Zirka-Preise“ oder „abgerechnet wird nach Naturmaß“. Der verbindliche Kostenvoranschlag darf vom Unternehmen nicht überschritten werden.





Die Suche im Internet liefert leider meist unseriöse Anbieter, die für Online-Werbung bezahlen, um über die Suchmaschine an erster Stelle gelistet zu sein. Folgende drei Anbieter wurden bei der Recherche der AK-Konsumentenschützer zwar in fast allen Bezirken über die Suchmaschine ausgeworfen, besitzen jedoch laut „Firmen A-Z“ der WKÖ (firmen.wko.at) nicht die notwendige Gewerbeberechtigung für Installationsarbeiten. Zu ihnen gehen entsprechend viele Beschwerden beim AK-Konsumentenschutz wegen überhöhter Preise und mangelhafter Arbeiten ein:



Firma: eXpress Sanitärnotdienst

Telefonnummer: 0676/4314768

Webseite: Express-sanitaernotdienst.at

Impressum: Renner GmbH, Im Gewerbepark A10, 96059 Regensburg, Deutschland



Firma: Installation & Reparatur

Telefonnummer: 0800/300036

Webseite: Installateur-top.at

Impressum: Keanu Kuthe, Dampfgasse 35-37/6/11, 1100 Wien



Firma: Installation Hansi

Telefonnummer: 0800/562203

Webseite: Installateur-hansi.at

Impressum: Carlos Amas Acosta, Calle Apollo 73, Planta #1 Puerta #4, 03185 Torrevieja, Spain

