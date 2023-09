Der Ö3-Kinopass ist wieder da - Österreichische Kinos starten mit der Erfolgsaktion in den Kinoherbst 2023

Ein Jahr lang kostenloses Filmvergnügen in Österreichs Kinos genießen: Von 2. bis 5.10. warten beim Kino-Gewinnspiel des Jahres 9 Kinopässe auf glückliche Gewinner:innen

Wien (OTS) - Die Wirtschaftskammern Österreichs bringen – initiiert und koordiniert durch den Fachverband Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe – die österreichweite Aktion von und für die österreichischen Kinos und mit freundlicher Unterstützung der Filmwirtschaft in die dritte Runde.

Von 2. bis 5.10.2023 werden im Programm von Hitradio Ö3 insgesamt neun Kinopässe ausgespielt – jeweils einer für jedes Bundesland. Der „Ö3-Kinopass“ berechtigt die glücklichen Gewinner:innen ein ganzes Jahr lang zum kostenlosen Kinobesuch – egal in welchem österreichischen Kino, egal wie oft – und jeweils inklusive einer beliebigen Begleitperson. Nähere Informationen zum Ablauf des Gewinnspiels gibt es auf der Ö3-Homepage: https://oe3.orf.at/promo/stories/3036143

Ob die animierte Superhelden-Saga „Paw Patrol - Der Mighty Kinofilm“, in der die pelzigen Superhelden ihre Stadt gegen neue Erzfeinde verteidigen, der Arthouse Film „Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste“, in dem die Schriftstellerin versucht, eine alte Beziehung zu verarbeiten, oder das Leinwand-Debüt des österreichischen Musiker-Duos Pizzera und Jaus in der Komödie „Pulled Pork“ – vielfältige und spannende Filme warten ab Herbst auf die Kinofans.

„So heiß wie diesen Sommer ist es in unseren heimischen Kinos schon seit längerem nicht mehr zugegangen. Der aktuelle Kino-Boom hat mich absolut beeindruckt und wieder mal gezeigt, wie sehr es Menschen lieben, großartige Filme auf einer großen Leinwand zu sehen. Mit den Filmstarts im Herbst und dem Comeback des Ö3-Kinopasses freue ich mich schon auf weitere unvergessliche Kinoerlebnisse. Dazu kommt noch ganz aktuell der Konzertfilm von Taylor Swift ‚Taylor Swift:The Eras Tour‘, der am 13.10. nach Europa und somit auch in die heimischen Kinos kommt. Der Vorverkauf ist gestern schon sehr vielversprechend gestartet“, so Christian Dörfler, Obmann des Fachverbandes der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), repräsentativ für die Branche. (PWK320/ES)

