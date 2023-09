Andreas Wirth – neuer Wirtschaftskammerpräsident mit klarer Ansage

Wer will, der kann!

Eisenstadt (OTS) - Die Sondersitzung des Wirtschaftsparlaments war der große Rahmen zur Übergabe an der Spitze der burgenländischen Wirtschaftskammer: Der Steinbrunner Unternehmer Andreas Wirth ist als neuer Präsident im Amt, für Peter Nemeth gab's zum Abschied Applaus.





Der neue Wirtschaftskammerpräsident Wirth betonte gleich in seiner Antrittsrede, dass er sofort mit der Arbeit in den Bezirken und vor Ort beginnen wird: „Die Wirtschaftskammer ist gut aufgestellt und der Garant für eine schlagkräftige Vertretung der Wirtschaft im Burgenland. Ich starte umgehend eine Tour durch das Land und möchte mit möglichst vielen Unternehmerinnen und Unternehmern das Gespräch suchen. Für mich ist das Burgenland das Land der Möglichkeiten für Unternehmen und das soll es auch bleiben. Wer will, der kann!“

Besonders in herausfordernden Zeiten gelte es geeint zu agieren und da sei eine Standesvertretung wie die Wirtschaftskammer notwendiger denn je, betont Wirth: „Es gilt, bodenständig, mit Handschlagqualität und zielorientiert zu arbeiten.“

Ein besonderes Anliegen ist für Wirth die Lehrlingsausbildung und die Bekämpfung des Facharbeitermangels: „Wer in Österreich erfolgreich eine Lehre absolviert hat, der hat eine weltweite Jobgarantie - wir werden allerorts beneidet für unser duales Ausbildungssystem. Darauf können wir stolz sein."





Die Angelobung des neuen Präsidenten erfolgte durch WKÖ-Präsident Harald Mahrer. Er dankte Peter Nemeth – sichtbar gemacht auch durch die Ehrung mit dem „Großen Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“ - und sicherte auch dem neuen burgenländischen Wirtschaftskammerpräsidenten seine volle Unterstützung zu. „Andreas Wirth übernimmt die Aufgabe als Präsident der Wirtschaftskammer Burgenland in einer herausfordernden Zeit. Die Bekämpfung des Arbeitskräftemangels und die Transformation der Wirtschaft werden prägend für die Arbeit der kommenden Jahre sein. Ich wünsche ihm daher alles Gute für seine neue Aufgabe, der er sich - wie schon in seinen bisherigen Funktionen – mit aller Kraft widmen und sich damit für die Interessen und das Wohl von Burgenlands Unternehmen einsetzen wird“, so Mahrer.

Und auch für den nunmehrigen Amtsvorgänger, Peter Nemeth, ist Wirth der perfekte Nachfolger: „Er kann die Menschen mit seinen Ideen begeistern und weiß, wie man Projekte erfolgreich in die Tat umsetzt.“ Persönlich wolle Nemeth nicht groß zurückblicken, sondern sei dankbar für die Zeit in der Interessenvertretung. Explizit bedankte er sich bei den Funktionärinnen und Funktionären sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wirtschaftskammer. „Erfolg ist immer eine Teamleistung. Und es ist unsere Verpflichtung, erfolgreich für unsere Mitgliedsbetriebe zu sein“, so Nemeth abschließend.

