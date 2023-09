Wirtschaftsbund: Tiroler SPÖ-Chef übernimmt Wirtschaftsbund-Forderung nach Arbeiten im Alter

Egger: Wer Forderungen von anderen übernimmt, sollte auch sagen, woher er sie hat

Wien (OTS) - „Es scheint, der SPÖ gehen die Ideen nach neuen Steuern aus, denn Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer bedient sich neuerdings an Forderungen des Österreichischen Wirtschaftsbundes. Es freut uns zwar, dass mittlerweile auch einige in der SPÖ erkannt haben, dass sich der Arbeitskräftemangel nicht durch eine 32-Stunden Woche in den Griff bekommen lässt, doch unseren Vorschlag nach Arbeiten im Alter einfach zu kopieren, ist dreist und erinnert an die Kopiermaschine der FPÖ, die rigoros Themen der Volkspartei als ihre eigenen verkaufen will“, so WB-Generalsekretär Abg.z. Nr. Kurt Egger.

