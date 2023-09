Terminaviso: Heute, 25.9.2023, 13.30 Uhr: Pressekonferenz zur humanitären Lage in Bergkarabach

Wien (OTS) - Der Grüne Parlamentsklub lädt heute, Montag, in Kooperation mit der armenischen Gemeinde in Österreich und zivilgesellschaftlichen Organisationen zu einer kurzfristig einberufenen, überparteilichen Pressekonferenz im Parlament ein, um die katastrophale humanitäre Lage aufgrund der monatelangen Blockade Aserbaidschans und der jüngsten Angriffe in Bergkarabach zu thematisieren.

Wann: 25.09.2023, 13.30 Uhr

Wo: Österreichisches Parlament, Auditorium (Erdgeschoß)

Dr. Karl Renner-Ring 3 , 1010 Wien



Teilnehmer:innen:

Dr.in Ewa Ernst-Dziedzic – Nationalratsabgeordnete, Grüner Parlamentsklub

Dr. Harald Troch – Nationalratsabgeordneter, SPÖ Parlamentsklub

Mag.a Caroline Hungerländer – Landtagsabgeordnete der ÖVP

Mag.a Sabrina Stepanian MSc – Armenische Gemeinde in Österreich

Mag. Franz Josef Berger – Humanitäre Hilfe, Volkshilfe Österreich

Kübra Atasoy BA – Asyl in Not

Dustin Hoffmann LL.M – Jurist

Elen Avetisyan (via Zuschaltung aus Armenien) – Geflüchtet aus Bergkarabach

Anmeldung:



Bei Interesse ersuchen wir Sie höflich, sich bis 12:30 Uhr per E-Mail ulrike.schoeflinger@gruene.at anzumelden.

Vor Ort bestehen Film- und Fotomöglichkeit. Im Anschluss an die Präsentation stehen die Teilnehmer:innen gerne für die Aufnahme von O-Tönen zur Verfügung.

Wir danken Ihnen im Voraus und freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Pressekonferenz zur humanitären Lage in Bergkarabach

Terminaviso: Heute, 25.9.2023, 13.30 Uhr: Pressekonferenz zur humanitären Lage in Bergkarabach



Der Grüne Parlamentsklub lädt heute, Montag, in Kooperation mit der armenischen Gemeinde in Österreich und zivilgesellschaftlichen Organisationen zu einer kurzfristig einberufenen, überparteilichen Pressekonferenz im Parlament ein, um die katastrophale humanitäre Lage aufgrund der monatelangen Blockade Aserbaidschans und der jüngsten Angriffe in Bergkarabach zu thematisieren.

Datum: 25.09.2023, 13:30 Uhr

Ort: Parlament

Dr. Karl Renner-Ring 3 , 1010 Wien, Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Verpflichtende Anmeldung: ulrike.schoeflinger @ gruene.at und Registrierung für Zutritt zum Parlamentsgebäude: https://www.parlament.gv.at/services/zutritt/registrierung/index.html



Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6317

presse @ gruene.at