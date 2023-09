Gesundheitsreferentinnen und -referenten tagten in Wien

LR.in Prettner: Bereitschaft der Länder zu nachhaltigen Reformen ungebrochen – Finanzierung des Gesundheitswesens muss abgesichert werden

Klagenfurt (OTS/LPD) - Die Gesundheitsreferentinnen und -referenten der Bundesländer tagten heute, Donnerstag, auf Einladung des Gesundheitsministers in Wien. Gegenüber Gesundheitsminister Johannes Rauch wurde dabei betont, dass die derzeitige laufende Unterfinanzierung des Gesundheitswesens und auch die zukünftigen Problemstellungen aus Teuerung und Personalkostenentwicklung die zentralen Herausforderungen des ambulanten und stationären Gesundheitssystems sind.



„Als aktuelle Vorsitzende der Gesundheitsreferentinnen und -referenten muss ich leider in deren Namen mitteilen, dass bei unserem heutigen Austausch mit dem Gesundheitsminister kein Einvernehmen erzielt werden konnte. Der Vorschlag über die Absicherung der Finanzierung des Gesundheitswesens wurde vom Minister nicht mitgetragen“, so Prettner. Sie erklärte, dass die Länder in den vergangenen Jahren viele Vorschläge zur Weiterentwicklung und für nachhaltige Reformen gemacht haben. „Unsere Bereitschaft dazu ist weiter ungebrochen, aber im Rahmen des Finanzausgleichs müssen jetzt vor allem die Fragen zur nachhaltigen Finanzierung des Fundaments der Patientenversorgung geklärt werden“, bekräftigte die Gesundheitsreferentin. Rauch habe jedenfalls zugesagt, dass er diese Frage mit dem Finanzminister besprechen wird.



