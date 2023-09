Glyphosat – SPÖ-Herr fordert EU-weites Verbot

Stv. SPÖ-Klubobfrau: Empfehlung der EU-Kommission inakzeptabel – Totschnig muss auf EU-Ebene gegen Zulassungsverlängerung stimmen

Wien (OTS/SK) - Anlässlich der Empfehlung der EU-Kommission, Glyphosat weiter zuzulassen, erneuert die stv. Klubobfrau und Umweltsprecherin der SPÖ Julia Herr die Forderung nach einem EU-weiten Verbot des Umweltgiftes: „Die Empfehlung der Kommission ist völlig inakzeptabel. Es ist in Studien belegt, dass Glyphosat schädlich für Mensch, Tier und Umwelt und wahrscheinlich auch krebserregend ist. Umso unverständlicher ist die Stoßrichtung der EU-Kommission in dieser Frage“, so Herr. ****

Die österreichische Regierung in Person von Landwirtschaftsminister Totschnig, so Herr weiter, ist durch einen Mehrheitsbeschluss des Nationalrats verpflichtet, gegen eine Verlängerung der Zulassung zu stimmen. „Ich fordere dieses Stimmverhalten erneut ein und erwarte von Minister Totschnig ein entsprechend forciertes Auftreten auf europäischer Ebene“, betont die SPÖ-Umweltsprecherin.

Außerdem verlangt die SPÖ, dass Glyphosat innerhalb Österreichs endlich flächendeckend verboten wird. „Bisher haben sich ÖVP und Grüne nur auf einen schwachen Kompromiss durchringen können. Glyphosat ist in Österreich nur für ‚sensible Orte‘ – wie etwa im Umfeld von Kindergärten oder Spielplätzen – verboten. Das muss sich unverzüglich ändern“, so Herr abschließend. (Schluss) sr/lp

