Korosec zu Raab: Volle Unterstützung für „automatisches Pensionssplitting“ und „weniger Teilzeitarbeit“

Korosec fordert raschen Beschluss des automatischen Pensionssplittings und sieht in der Kinderbetreuungsoffensive große Chance für Frauen gegen Altersarmut

Wien (OTS) - Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbunds, unterstützt die Pläne von Frau Bundesministerin Susanne Raab, das automatische Pensionssplitting raschest umzusetzen und mit der Kinderbetreuungsoffensive Teilzeitarbeit bei Frauen zu reduzieren:

„Das gesetzlich verpflichtende Pensionssplitting muss endlich umgesetzt werden, besser früher als später! Nicht nur weil es Teil des Regierungsprogrammes ist, es bedeutet auch mehr Fairness und Anerkennung von Kindererziehung als wertvolle Arbeit und Absicherung gegen Altersarmut bei Frauen!“

Ingrid Korosec setzt sich seit Jahren für das automatische Pensionssplitting – die Aufteilung von Pensionszeiten zwischen Eltern, um fehlende Erwerbszeiten wegen Kindererziehung auszugleichen – ein: „Ich sehe wie Susanne Raab keinen Grund, das automatische Pensionssplitting nicht unverzüglich zu beschließen.“

Kinderbetreuungsoffensive hilft Frauen mehr Vollzeit arbeiten zu können und verhindert Altersarmut

Korosec sieht auch in der Kinderbetreuungsoffensive des Bundes eine große Chance für Frauen gegen Altersarmut: „Die Bundesregierung setzt mit der Ankündigung weitere 4,5 Mrd EUR in den Ausbau der Kinderbetreuung zu stecken einen wichtigen Schritt in mehr finanzielle Unabhängigkeit von Frauen – während des Erwerbslebens und in der Pension. Denn: Viel Teilzeit bedeutet wenig Pension!“

Korosec fordert zudem aktive Aufklärung über die Folgen von Teilzeitarbeit, etwa durch eine Hochrechnung des zukünftigen Pensionskontos. Denn 27,3 Prozent der Frauen, die Teilzeit arbeiten, geben an, nicht Vollzeit arbeiten zu wollen. „Wer sich heute bewusst für Teilzeitarbeit entscheidet, muss wissen, dass er oder sie zusätzliche Vorsorge treffen muss!“, so Korosec abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund

Ella Steiner

Pressereferentin



+43 664 / 967 68 52

esteiner @ seniorenbund.at

https://www.seniorenbund.at