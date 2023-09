Grüne/Hammer: Klimastreik zeigt breite Unterstützung für progressive Klimapolitik

Grüne begrüßen und unterstützen auch diesmal den Klimastreik von Fridays for Future

Wien (OTS) - „Wir gehen heute wieder mit tausenden Menschen Seite an Seite für den Klimaschutz auf die Straße. Diesem Druck von der Straße und der Grünen Regierungsbeteiligung ist es zu verdanken, dass im Klimaschutz so viel weitergegangen ist, wie noch nie zuvor: Klimaticket, sozialökologische Steuerreform, ein noch nie dagewesener Ökostromausbau, Rekordsummen für thermische Sanierungen sowie Bahn-Ausbau und ein gesetzliches Pfandsystem – all das haben wir trotz massiver Widerstände erreicht. Die Vertreter:innen des alten Denkens, die nach wie vor die kurzfristigen und kurzsichtigen Profite der Öl- und Gaslobby weiter verteidigen, sind immer noch stark und blockieren wichtige ausstehende Klimaschutzmaßnahmen wo sie nur können. Deswegen bin ich allen Menschen dankbar, die heute wieder am Klimastreik teilnehmen. Denn je mehr Menschen mit uns eine progressive Klimapolitik einfordern, desto mehr können wir gemeinsam bewegen“, sagt Lukas Hammer, Klimaschutzsprecher der Grünen.

„Nach einem erneuten Sommer voller Extremwetterereignisse wie in Kärnten oder der Steiermark, nach Flutkatastrophen in Griechenland und Libyen, muss endlich Schluss sein mit der Verharmlosung und Leugnung der Klimakrise. Der Kampf gegen die Klimakrise muss endlich über alle Parteigrenzen hinweg oberste Priorität bekommen“, fordert Hammer.

