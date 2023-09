SPÖ-Kucher ad EZB: „Österreich braucht endlich eine Regierung, die eingreift, statt zusieht!“

Zehnte Leitzinserhöhung führt zu nächster Kreditratenerhöhung für Häuslbauer – Zinsregulierung nötig - EZB-Prognosen zu BIP- und Inflationsentwicklung werden Österreich besonders treffen

Wien (OTS/SK) - Die EZB veröffentlichte heute ihre Entscheidung, den Leitzins zum zehnten Mal in Folge zu erhöhen. Aufgrund der vergleichsweise hohen Anteils an variabel verzinsten Krediten in Österreich, wird das für viele Häuslbauer:innen zu einer weiteren Erhöhung der Kreditraten führen. Die Rekordgewinne der Banken steigen automatisch weiter. SPÖ-Klubobmann Kucher: „Österreich braucht endlich eine Regierung, die eingreift, statt zusieht. Die Zeit des Schönredens muss mit dem heutigen Tag sofort enden!“ ****

Konkret will die SPÖ Zinsen endlich regulieren. Kucher: „Sonst werden Kreditzinsen und Überziehungszinsen bis zur Unleistbarkeit erhöht. Das darf nicht passieren!“ Aufgrund des hohen Anteils an variabel verzinsten Krediten ist ein entschlossenes Handeln in Österreich noch dringlicher, als in anderen europäischen Ländern. Aber wie so oft gelte auch hier: „Während andere Staaten, von Frankreich über Großbritannien, regulierend eingreifen, macht die österreichische Bundesregierung nichts.“

Auch die Prognosen der EZB, sowohl im Hinblick auf die Inflationsentwicklung, als auch auf die BIP-Entwicklung, zeigten einen dringenden Handlungsbedarf, so der SPÖ-Klubobmann. Österreich ist aufgrund der schlechten Bundesregierung, in beiden Bereichen auf den letzten Plätzen. Kucher: „Wenn ÖVP und Grüne nicht endlich auch in Österreich Preise senken, fahren sie unsere Wirtschaft an die Wand.“ (Schluss)lk/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at