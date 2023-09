Grüne/Maurer: „Nur wer zuhört, kann mit den Bürgerinnen und Bürgern eine gemeinsame Zukunft gestalten“

Zweiter Gesprächsabend des Grünen Parlamentsklubs in Mödling erfolgreich abgehalten – Nächster Termin am 26. September in Wien

Wien (OTS) - Mittwochabend fand der zweite Termin der „Setz ma uns z’samm“ Gesprächsabende des Grünen Parlamentsklubs statt. Im ausgebuchten „Kursalon Mödling“ haben die Klubobfrau der Grünen Sigi Maurer, sowie die Nationalratsabgeordneten Meri Disoski, Olga Voglauer, Elisabeth Götze und Süleyman Zorba knapp 100 Niederösterreicher:innen zugehört und mit ihnen über die Zukunft Österreichs gesprochen.

Niederösterreicher:innen aus Mödling und Umgebung haben den anwesenden Politiker:innen nicht nur erzählt, was sie persönlich aktuell beschäftigt, sondern auch, was sie sich von der österreichischen Politik wünschen.

Die Themen waren sehr vielfältig und reichten von Fragen wie: „Was kann ich als Nicht-Politikerin zu den aktuellen, großen Herausforderungen wie der Klimakrise beitragen?“, „Was können wir gegen das Zubetonieren in Niederösterreich tun?“, „Warum wird die Schere zwischen Arm und Reich immer größer statt kleiner?“ oder „Kann sich eigentlich noch jemand an Ibiza erinnern?“, die die Teilnehmer:innen sichtlich bewegten.

Aber den Anwesenden war es auch ein Anliegen, ein konkretes Bild, eine Vision für die Zukunft zu zeichnen – auch wenn das in der aktuellen Situation nicht immer leichtfallen mag. „Wie wird mein 2040 aussehen? Besser! Weil wir 2023 begonnen haben zu verstehen, dass die Energiewende eine unglaubliche Chance für uns ist. Neue Jobs, ein gutes Leben, mehr Zeit“, erklärte ein Teilnehmer unter Beifall.

Abschließend gaben die Bürger:innen den Politiker:innen den Wunsch nach einem neuen Klima in der Politik mit. „Ich wünsche mir einen besseren Umgangston in der Politik. Wir können heute hier ganz respektvoll miteinander diskutieren. Ich finde, das sollte in der Politik auch möglich sein“, erklärte eine Niederösterreicherin, die extra aus Neunkirchen angereist kam.

Dritte Station

Der nächste Termin von „Setz ma uns z’samm“ findet am 26. September 2023, um 18 Uhr im Museumsquartier in Wien statt. Neben Klubobfrau Sigi Maurer werden die Nationalratsabgeordneten Meri Disoski, Lukas Hammer und Markus Koza mitdiskutieren. Für die Veranstaltung in Wien gibt es nur noch sehr wenige Plätze. Interessent:innen können sich unter: https://gruene.at/zusammensetzen/ anmelden.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6317

presse @ gruene.at