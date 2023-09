72. Wiener Ärzteball am 27. Jänner 2024 im Zeichen von Karl Landsteiner

Start des Kartenverkaufs - 2024 kommt Reinerlös Projekt „StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“ zugute

Wien (OTS) - Auch 2024 heißt es in der Wiener Hofburg am letzten Samstag im Jänner wieder „Meet the Medics“ und der 72. Wiener Ärzteball wird zur „Nacht der Medizin“. Der Ärzteball steht diesmal ganz im Zeichen eines bedeutenden österreichischen Pioniers der Medizin: Karl Landsteiner. Ab sofort können Karten und Tischplätze über die Website www.aerzteball.at bestellt werden. ***

Der Nobelpreisträger Landsteiner gilt durch seine bahnbrechenden Entdeckungen auf dem Gebiet der Blutgruppenserologie als „Vater der Immunhämatologie“, der damit den Grundstein für die moderne Transfusionsmedizin legte und so Millionen Menschenleben rettete. Gestaltung und Dekorationselemente nehmen die Besucher mit zu überraschenden Begegnungen mit der Medizingeschichte und beleuchten Interessantes oder gar bisher Unbekanntes.

Auch die Balleröffnung mit Stücken aus der Strauss-Operette „Wiener Blut“ nimmt auf die Arbeit Karl Landsteiners Bezug ebenso wie die Ballspende, ein Hand-Kunstdruck in einer Auflage von 3.500 Stück, die diesmal von Studenten der Universität für Angewandte Kunst gestaltet wurde. Sie nimmt damit die Tradition der künstlerisch gestalteten Ballspenden in neuer Form auf.

Seit 2013 kommen der Reinerlös sowie gesammelte Spenden des Ärzteballs einer karitativen Organisation zugute. So konnten in den letzten Jahren schon viele soziale Einrichtungen unterstützt werden. Zuletzt konnten im Jahr 2023 59.745 Euro an das MOMO Kinderhospiz gespendet werden. 2024 geht der Reinerlös an das Projekt „StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt“ des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser.

Kartenverkauf und U30 Early Bird-Karten

Ab sofort können Karten und Tischplätze über die Website www.aerzteball.at bestellt werden. Das spezielle „U30 Early Bird“-Kartenkontingent zu ermäßigten Preisen für alle Ärztinnen und Ärzte unter 30 Jahren wird es auch 2024 beim Ärzteball geben. Das sogenannte Late Night Ticket um 30 Euro ermöglicht einen späteren, aber vergünstigten Einlass ab 00.30 Uhr, ist jedoch limitiert, da es an die maximal erlaubte Besucherzahl gebunden ist.

Bei den Tickets bleibt es bei der Umstellung auf print@home- und mobile-Tickets. Ein Ballbüro wird es auch 2024 nicht geben, da alles elektronisch abgewickelt werden kann.



(S E R V I C E - 72. Wiener Ärzteball am 27. Jänner 2024 in der Wiener Hofburg. Kleidung: bodenlanges Abendkleid, schwarzer Frack mit Dekoration, schwarzer Smoking, Gala-Uniform. Preise: Damen-, Herrenkarte 145 Euro; Studierende 60 Euro; U30 Early Bird: 95 Euro (limitiert); Late Night (Einlass ab 00.30 Uhr): 30 Euro (limitiert) Web: www.aerzteball.at; Facebook: www.facebook.com/wieneraerzteball/; Instagram: www.instagram.com/aerzteball/ Auf der Website gibt es alle wichtigen Informationen zu Tisch- und Kartenbestellungen, Dresscode, Unterhaltungsprogramm und Kulinarik.)





