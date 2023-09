EuroCHRIE: Tourismus-Ausbildungsstätten tagen in Wien

Vom 3. bis 6. Oktober 2023 treffen sich über 200 Delegierte an der FHWien der WKW zur Konferenz der größten internationalen Vereinigung von Hotellerie- und Tourismus-Ausbildungsstätten.

Wien (OTS) - Der Countdown läuft: In genau drei Wochen fällt der Startschuss zur EuroCHRIE 2023. Die jährliche Konferenz der Tourismus-Ausbildungsstätten aus Europa, dem Mittelmeerraum und Afrika findet diesmal auf dem Campus der FHWien der WKW statt. Unter dem Motto „Changing Realities. New Opportunities“ wartet auf die über 200 Delegierten ein hochkarätiges Programm mit namhaften Speakern, bei dem Praxis und Forschung aufeinandertreffen.

Brennende Themen der Tourismusbranche

Seit über einem Jahr plant das Team des Studienbereichs Tourism & Hospitality Management der FHWien der WKW mit dem EuroCHRIE-Vorstand die Tagung in Wien. Umso mehr freut sich Studienbereichsleiter Florian Aubke auf die Konferenz: „Wir freuen uns, mit über 200 Delegierten und Speakern über die brennendsten Themen der Tourismusbranche diskutieren zu können. Die im Konferenztitel genannten ‚Changing Realities‘ haben die Entwicklung von ‚New Work Realities‘ und die digitale Transformation beschleunigt. Außerdem beobachten wir eine Veränderung des Verbraucherverhaltens und des Reiseverhaltens. Und auch die Lehrmethoden und die Didaktik in der Tourismusausbildung ändern sich.”

Auf der Tagung werden aktuelle Forschungsarbeiten zu den Themen Urban Tourism, Nachhaltigkeit, New Work Realities und Digitalisierung diskutiert. „Understanding the Motivations of plant-based Event Enthusiasts“, „Chatbots in Hospitality Business“ oder „Diversity Management in a Hotel“ sind nur drei von insgesamt 103 Vorträgen.

Top-Speaker aus Österreichs Tourismus und internationale ExpertInnen

Mit Norbert Kettner (Geschäftsführer von WienTourismus), Dr. Petra Stolba (Geschäftsführerin der Österreich Werbung bis 2021, seit 2022 Kabinettschefin des 1. Vizepräsidenten des Europäischen Parlamentes) und Susanne Kraus-Winkler (Staatssekretärin für Tourismus) konnten Top-Speaker für drei Podiumsdiskussionen gewonnen werden.

Weitere Speaker sind:

Barbara Covarrubias Venegas, Keynote Speaker | Executive Coach | Author

Denise Mach, Head of Learning & Development, TUI Austria Holding GmbH

Ines Spiessberger, Area Director of Human Resources, Park Hyatt Vienna

Steve Hood, Senior Vice President of Research for STR

Lars Eltvik, Senior Education Advisor at Red Sea Global

Bei der EuroCHRIE 2023 treffen sich Anfang Oktober über 200 Delegierte internationaler Tourismus-Ausbildungsstätten an der FHWien der WKW.

„Wir freuen uns, mit über 200 Delegierten und Speakern über die brennendsten Themen der Tourismusbranche diskutieren zu können“, sagt Studienbereichsleiter Florian Aubke von der FHWien der WKW, wo die EuroCHRIE 2023 stattfindet.

FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist Österreichs führende Fachhochschule für Management und Kommunikation. Ihre Bachelor- und Master-Studiengänge bieten über 2.800 Studierenden eine praxisnahe akademische Ausbildung. Rund 900 Personen absolvieren an ihr ein Weiterbildungsprogramm. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Die enge Zusammenarbeit mit heimischen Unternehmen in Lehre und Forschung bereitet die Studierenden optimal auf ihre Karriere vor. Seit der Gründung 1994 hat die FHWien der WKW schon rund 14.400 AbsolventInnen hervorgebracht.

