Wöginger und Zarits: "Herzliche Gratulation an Christian Pober"

Wien (OTS) - ÖAAB-Bundesobmann KO August Wöginger und ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits gratulieren Christian Pober zur Wahl zum Landesobmann des ÖAAB Kärnten: „Wer sich ehrlich um die kleinen Anliegen kümmert und die großen Herausforderungen anpackt, hat die Chance, bei Wahlen das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zu bekommen. So arbeitet Christian Pober und so hat er fulminant gewonnen. Bei ihm sind die Kärntner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in guten Händen. Er setzt sich mit Engagement und Leidenschaft dafür ein, dass ihre Anliegen auch eine Stimme bekommen. Im Namen des ÖAAB wünschen wir ihm für diese herausfordernde Tätigkeit alles Gute, viel Erfolg und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", so Wöginger und Zarits.

