Satt zu werden war nicht immer selbstverständlich

Neuer Podcast zur österreichischen Agrargeschichte. Historiker Ernst Bruckmüller im Gespräch. Ab 12. September auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

Wien (OTS) - Der neue Podcast des Ökosozialen Forums beschäftigt sich mit der bewegten Agrargeschichte Österreichs von der neolithischen Revolution bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. In 16 Folgen interviewt der Generalsekretär des Ökosozialen Forums, Hans Mayrhofer, den renommierten Historiker Ernst Bruckmüller. Die Podcast-Reise durch die Geschichte trägt den Titel „Von Hungersnöten und Fresswellen – eine kurze Geschichte der Landwirtschaft in Österreich“ und spiegelt über weite Zeitspannen eine Geschichte des Mangels und des Hungers wider. Nur die Periode nach den 1950er Jahren ist gekennzeichnet von Überfluss, der mühsam in den Griff gebracht werden musste.

„Es ist ein Glücksfall, dass wir den Historiker Ernst Bruckmüller für diesen Podcast gewinnen konnten. Es gibt wohl keinen besseren Experten der österreichischen Agrargeschichte und der Geschichte des ländlichen Raums insgesamt. Und wohl auch keinen, der die historischen Entwicklungen derart erlebbar und begreifbar machen kann“, so Hans Mayrhofer über seinen Interviewpartner.

Der Podcast „Von Hungersnöten und Fresswellen – eine kurze Geschichte der Landwirtschaft in Österreich“ erscheint ab 12. September immer dienstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

Ernst Bruckmüller ist emeritierter Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien, wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Ehrenvorsitzender des Instituts für Österreichkunde und baute das Institut für die Geschichte des ländlichen Raumes auf, dessen Leiter er von 2002 bis 2011 war.

Die Produktion des Podcasts „Von Hungersnöten und Fresswellen – eine kurze Geschichte der Landwirtschaft in Österreich“ wurde im Rahmen des Bildungsclusters durchgeführt und vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft unterstützt.

Rückfragen & Kontakt:

Ökosoziales Forum Österreich & Europa

hosner @ oekosozial.at

Tel.: 0664/88175877