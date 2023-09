CLEMENS UNTERREINER zeigt 2024 erstmals Donizettis „L'elisir d'amore“ – „Der Liebestrank“ in der Oper BURG GARS

Unter dem Motto „Let’s OPERA!“ gab der neue Intendant heute Einblick in das Programm seiner Premierensaison, die Leidenschaft, Humor und Italo-Charme pur garantiert.

Gars am Kamp (OTS) - Aller guten Dinge sind drei! Denn die Oper BURG GARS hat 2024 gleich dreifachen Grund zum Feiern: Zum 35. Geburtstag des renommierten Opernfestivals im Herzen des Kamptals serviert Neo-Intendant Clemens Unterreiner seine erste Premiere, den in Gars noch nie gespielten Opernhit „Der Liebestrank“ von Gaetano Donizetti. Die vor italienischer Lebenslust nur so sprühende Oper verspricht ab 13. Juli 2024 Unterhaltung pur mit einer „Melange zum Genießen“.



Am 1. September trat Kammersänger Clemens Unterreiner seine erste Intendanz als künstlerischer Leiter der Oper BURG GARS an. Heute lud der Bariton und Publikumsliebling der Wiener Staatsoper zu seinem ersten Presse-Gespräch in der Burg Gars am Kamp, gab dabei Einblick in seine künstlerischen Ziele und präsentierte das Stück seiner Premierensaison. Zentrales Anliegen des neuen Intendanten ist es, Garser Opernfans noch nicht dagewesene Werke inmitten der historischen Burgmauern zu zeigen. Deshalb setzt Unterreiner 2024 auf die Opern-Sommerromanze schlechthin, „L'elisir d'amore“ – „Der Liebestrank“ von Gaetano Donizetti, „eine Oper, die geradezu ideal zum einzigartigen Garser Sommeropern-Ambiente passt“, wie der Intendant betont.

„Der Liebestrank“ als Sommeroper par excellence

Von 13. Juli bis 3. August erwartet Opernfreunde in Gars eine unwiderstehliche Liebesgeschichte voller Leidenschaft, Humor und italienischem Flair, perfekt verwoben mit Gaetano Donizettis zauberhaften Belcanto-Melodien. Leichtfüßige Sommeropernabende voll „Sentimento pur“ sind im Opernhaus des Waldviertels damit garantiert, wenn sich der junge Bauer Nemorino unnachgiebig darum bemüht, das Herz seiner geliebten Adina zu erobern. Ob mit Hilfe eines vermeintlichen Liebestranks oder von wahren Gefühlen geleitet, ein Happy End darf im 1832 uraufgeführten Klassiker der italienischen Oper natürlich nicht fehlen!

„ Donizettis heitere Romanze ist geradezu prädestiniert für die romantische Naturkulisse der Burg Gars und das von Sommerfrische geprägte Lebensgefühl des Luftkurorts Gars am Kamp “, ist Intendant Clemens Unterreiner überzeugt. „ Obgleich kurzweilig und unterhaltsam, geizt ‚Der Liebestrank‘ keineswegs mit Tiefgang und großen Gefühlen. Der bezaubernde italienische Charme und die unsterbliche Kraft dieser Musik werden unser Opernpublikum garantiert in ihren Bann ziehen “, so Clemens Unterreiner.

„Let´s OPERA!“ – Opernerlebnis für ALLE

Unter dem Motto „Let´s OPERA!“ ist es das erklärte Ziel des neuen Intendanten, seine Leidenschaft für klassische Musik in der Oper BURG GARS ganzheitlich weiterzugeben und ein Klassikerlebnis für ALLE zu schaffen: „ Von eingefleischten Musiktheaterfreunden über interessierte Klassikneulinge bis hin zu verliebten Pärchen und Familien mit den jungen Opernfans der Zukunft – alle werden bei unserem ‚Liebestrank‘ 2024 voll auf ihre Kosten kommen “, verspricht Unterreiner.

Im Sinne seines Credos – „Wo Unterreiner drauf steht, ist auch Unterreiner drin“ – ist es der Anspruch des Intendanten, höchste künstlerische Qualität, ein hochkarätiges Ensemble ebenso wie eine publikumswirksame Inszenierung des erstmals in Gars gezeigten Werks zu schaffen. „ Die Arbeit ist bereits voll im Gange und die lange vorbereitenden Verträge mit dem Ensemble werden in Kürze abgeschlossen. Es darf ein Feuerwerk an national und international renommierten Stars, großartigen Neuentdeckungen und Publikumslieblingen der Opernbühnen – von der Staatsoper über die Volksoper bis zur Mailänder Scala – erwartet werden, angeführt von einem Top-Regieteam von internationaler Strahlkraft! “ Im Oktober freut sich der Intendant bereits darauf, das Leading-Team und die herausragenden Solistinnen und Solisten seiner Premierenproduktion vorstellen zu dürfen.

Opernzauber traditionsbewusst und unterhaltsam

Der Name Unterreiner steht auch für gelebten Respekt gegenüber der Kunst, wie der Kammersänger erklärt: „Ich verehre die Komponisten und Librettisten, die uns jene Schätze der Musikgeschichte, wie den ‚Liebestrank‘, vertrauensvoll überlassen haben. Im Bewusstsein dieser Verantwortung möchte ich Musiktheater stets traditionsbewusst und unterhaltsam, aber niemals altmodisch, verstaubt oder gar oberflächlich auf die Bühne bringen.“

In Bezug auf die einmaligen Garser Aufführungsbedingungen kommt Unterreiner ins Schwärmen: „Unser großes Plus ist die außergewöhnliche Naturakustik der Oper BURG GARS, die den Genuss der Kunstform Oper noch gänzlich unverstärkt und in Reinkultur möglich macht. Ein wahrhaft analoges Hörerlebnis in Zeiten der totalen Reizüberflutung!“

KulturBURG und EventBURG von Frühling bis Herbst

Zusätzlich zu Donizettis „Liebestrank“, bringt Intendant Unterreiner im kommenden Jahr eine hochkarätige Auswahl an einmaligen Kultur-Erlebnissen in die Burg Gars. Die KulturBURG, das erlesene Rahmenprogramm der Oper BURG GARS, spannt zwischen Mai und September 2024 einen weiten Bogen von Liederabenden über Lesungen, Kammermusik, Ausstellungen und Konzerten bis hin zu Künstlergesprächen. Absolute Highlights und Raritäten österreichischer und internationaler Stars sowie Nachwuchstalente sind dabei garantiert. Im Rahmen der KulturBURG wird der Kammersänger auch selbst seine Stimme in der Burg Gars erklingen lassen – u.a. beim großen Benefiz-Konzert „Unterreiner & Friends“ für Menschen in Not. Mitreissende Open Air – Events von Partnerveranstaltern der Oper BURG GARS runden das Programm 2024 ab. Den detaillierten Saisonspielplan wird Clemens Unterreiner im November vorstellen.



Über Intendant Clemens Unterreiner

Die bemerkenswerte Lebensgeschichte vom blinden Kind zum österreichischen Kammersänger, Solisten der Wiener Staatsoper, Buchautor, Gesangslehrer und Intendant ist eine wahrlich außergewöhnliche österreichische Karriere. Clemens Unterreiner wuchs in seiner Heimatstadt Wien sowie in Graz und Budapest auf und absolvierte bei namhaften Lehrern eine private Gesangsausbildung. Seit 2005 ist er Solist der Wiener Staatsoper, wo er sich in bereits über 900 Vorstellungen, 25 Premieren und mehr als 91 verschiedenen Rollen zum gefeierten Publikumsliebling etablieren konnte. Als international gefragter Gastsolist und Konzertsänger in London, Paris, New York, Tokio, Baden-Baden, Dresden, Budapest, Nizza, Muskat, Kopenhagen, Helsinki und auf vielen weiteren Opern- und Konzertbühnen tätig. Dabei arbeitet er regelmäßig mit allen großen Kollegen, Regisseuren und Dirigenten der Klassikbranche zusammen.

Seine umfassende Bühnenerfahrung und profunde Kenntnis im internationalen Musiktheatergeschäft, seine langjährige Erfahrung in Pressearbeit und Fundraising, sein karitatives und gesellschaftspolitisches Engagement, die Förderung junger Nachwuchskünstler, seine Jurytätigkeit bei Gesangswettbewerben sowie seine Lehrtätigkeit bei internationalen Meisterkursen runden die künstlerische Tätigkeit ab.



