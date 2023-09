Aufwärtstrend bei Sendungsmengen von Paketen ungebrochen: Zusteller Amazon vergrößert seinen Marktanteil

RTR veröffentlicht aktuelle Daten zum Postmarkt für das 1. Quartal 2023

Wien (OTS) - Insgesamt 83,8 Millionen Pakete wurden im ersten Quartal 2023 in Österreich zugestellt, das sind um 6,8 Millionen Pakete bzw. knapp 9 Prozent mehr als im ersten Quartal 2022. „Die Österreichische Post hat zwar bei den Zustellmengen von Paketen in Österreich Einbußen zu verzeichnen, liegt aber mit 51,9 Prozent Marktanteil unangefochten auf Platz eins. Auf Platz zwei kam es jedoch erstmals zu einer Rochade: Amazon stellte mehr Pakete als DPD zu und überholte mit einem Marktanteil von 16,4 Prozent erstmals den bisherigen zweiten DPD“, gibt Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, die jüngsten Zahlen aus dem RTR Post Monitor bekannt. Gemessen am Umsatz liegt DPD im Segment „Pakete im Inland zugestellt“ mit einem Anteil von 12,2 Prozent nach wie vor auf Platz zwei, hinter der Österreichischen Post (60,6 Prozent) und vor Amazon (10,8 Prozent).

In das Ausland wurden von den österreichischen Postdiensteanbietern im ersten Quartal 2023 rund 7,7 Millionen Pakete transportiert, 7 Millionen davon gingen in den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR).

Keine Trendumkehr bei Briefen: Sendungsmengen weiterhin rückläufig

141,3 Millionen Briefe wurden im ersten Quartal in Österreich zugestellt, um 4 Prozent weniger als im Vergleichsquartal des Vorjahres. Ins Ausland wurden 8,0 Millionen Briefe versendet, um 300.000 Briefe oder 3,3 Prozent weniger als im ersten Quartal 2022.

Der RTR Post Monitor beruht auf Daten der Post-Erhebungs-Verordnung (PEV) und erscheint vier Mal pro Jahr. Der soeben veröffentlichte Quartalsbericht Jahresbericht ist auf der Website der RTR unter https://www.rtr.at/post-monitor-q12023 veröffentlicht.

Über die RTR

Die „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs auf dem Medien-, Telekommunikations- und Postmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) sowie „Medien“ (Wolfgang Struber) gegliedert. Als Geschäftsstelle unterstützt sie die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), die Telekom-Control-Kommission (TKK) und die Post-Control-Kommission (PCK). Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.

Rückfragen & Kontakt:

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH

MMag. Daniela Andreasch

Pressesprecherin Telekommunikation und Post

+43 1 58058 - 401

daniela.andreasch @ rtr.at

www.rtr.at

https://twitter.com/RTRTelekomPost