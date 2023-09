Wirtschaftsbund: Harald Mahrer erneut zum Präsidenten des Österreichischen Wirtschaftsbundes gewählt

Mahrer mit 99,3 Prozent bestätigt

Wien (OTS) - Harald Mahrer wurde in der heutigen Generalversammlung des Österreichischen Wirtschaftsbundes mit 99,3 Prozent erneut zum Präsidenten gewählt. In der Aula der Wissenschaften in Wien versammelten sich knapp 200 Delegierte sowie Gäste zur Wiederwahl des Teams - darunter zahlreiche Vertreter der Bundes- und Landespolitik, wie Bundeskanzler Karl Nehammer, Bundesminister Magnus Brunner oder ÖVP-Klubobmann August Wöginger.

„Harald Mahrer hat mit seinem exzellenten Fachwissen, Durchsetzungskraft und langjähriger Erfahrung in der politischen Interessenvertretung für die österreichische Wirtschaft viel erreicht. Er steht wie niemand sonst für eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik, welche die Herausforderungen der modernen Wirtschaftswelt versteht“, resümiert WB-Generalsekretär Abg.z.Nr. Kurt Egger.



In seiner Rede unterstrich Harald Mahrer die Leistungen des Österreichischen Wirtschaftsbundes innerhalb der Volkspartei und Bundesregierung: „Meine Wiederwahl nehme ich mit großer Leidenschaft und Motivation an. Ich freue mich darauf, mit dem gesamten Präsidium die Zukunft für Österreichs Wirtschaft weiter zu gestalten. Es gibt viel zu tun und eine Reihe von Herausforderungen zu lösen. Denn gerade in Krisenzeiten ist es unsere Pflicht, mit Weitsicht und Mut für die Unternehmer dieses Landes voranzugehen. Gemeinsam mit meinem Team werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, die Wettbewerbsfähigkeit und Qualität des Wirtschaftsstandortes zu erhalten. Denn ich bin überzeugt, dass der Österreichische Wirtschaftsbund mit all seinen Vertretern in Bund, Ländern und Gemeinden, die richtigen Visionen und Lösungen für Österreichs Wirtschaft hat“, so der wiedergewählte Präsident des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Harald Mahrer.

Harald Mahrer setzt bei der Funktion der Vizepräsidenten auf sein altbewährtes Team und wird von Peter Buchmüller, Wolfgang Ecker, Josef Herk, Doris Hummer, Martha Schultz und Walter Ruck unterstützt, die den aktiven und durchsetzungsstarken Kurs des Wirtschaftsbundes weiter fortsetzen werden. Der Österreichische Wirtschaftsbund (ÖWB) ist eine der sechs Teilorganisationen der Österreichischen Volkspartei und ist die größte politische Interessenvertretung für Unternehmer in Österreich.

