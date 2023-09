REMINDER (Online-)Pressekonferenz WIENWOCHE, Freitag, 8. September 2023, 09:30 Uhr: WIENWOCHE 2023 | „It’s Getting Cold in Here!”

WIENWOCHE 2023, Freitag, 15. – Sonntag, 24. September 2023: Vorstellung des Festivalthemas und Programmpräsentation

WIENWOCHE 2023

Von 15. bis 24. September 2023 findet die zwölfte Ausgabe des Wiener Kulturfestivals WIENWOCHE statt. Es trägt heuer den Titel „IT'S GETTING COLD IN HERE“ und blickt aus der Perspektive der globalen Mehrheit auf die Zentren des politischen und kulturellen Geschehens. Auf Mechanismen der In- und Exklusion. Auf marginalisierte Erinnerungskulturen. Und auf die sozialen Folgen der Klimakrise.

Das Festivalprogramm changiert zwischen Kunst, Diskurs und kollaborativem Aktivismus. Prekäre Arbeitsverhältnisse, unsichtbare Stimmen, Körper und Kollektive rücken aus dem Rand ins Zentrum, beanspruchen Raum und Aufmerksamkeit. WIENWOCHE möchte das Gehör für ihre Anliegen schärfen sowie die Praxis der Wohlhabenden, der Mehrheitsgesellschaften, der auf die Butterseite Gefallenen hinterfragen: Wen lassen wir in der Kälte stehen, während wir es auf deren Kosten schön warm haben? Das Festival versucht, widerständiges Potenzial zu bündeln, es bietet Formate fürsorglicher Selbstrepräsentation sowie Praktiken der Heilung.

Das WIENWOCHE-Leitungsteam erläutert im Rahmen der (Online-)Pressekonferenz, wie sich das Motto von WIENWOCHE 2023 auf die Organisation des Festivals niederschlägt. Neben der Vorstellung des abwechslungsreichen Festivalprogramms beantwortet es u. a. auch folgende Fragen: Ist WIENWOCHE ein „grünes“ Festival? Was hat es mit dem diesjährigen Poster-Sujet auf sich? Welche Relevanz hat eine neue Festival-Website? Warum forciert WIENWOCHE die Gründung eines „Museums der Migration“?

(Online-)Pressekonferenz am Freitag, 8. September 2023, um 09:30 Uhr,

im DEPOT – Kunst und Diskussion, Breite Gasse 3, 1070 Wien.

Die Pressekonferenz findet in deutscher und englischer Sprache statt. Wir laden Sie herzlich dazu ein!

Ihre Gesprächspartner*innen:

Mag.a Jelena Micić , MA, künstlerische Leiterin und Kuratorin der WIENWOCHE (2022 bis 2025)

, MA, künstlerische Leiterin und Kuratorin der WIENWOCHE (2022 bis 2025) Mag.a Denise Palmieri , Co-Kuratorin WIENWOCHE 2023

, Co-Kuratorin WIENWOCHE 2023 Mag.a Nataša Mackuljak, WIENWOCHE Geschäftsführung



Pressekonferenz: WIENWOCHE 2023 | „It’s Getting Cold in Here!”

Datum: 08.09.2023, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: DEPOT Kunst und Diskussion

Breite Gasse 3, 1070 Wien, Österreich

