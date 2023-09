Caritas eröffnet 15. Lebensmittelausgabestelle für Armutsbetroffene in Wien

Im Beisein von Bundesminister Johannes Rauch eröffnet die Caritas eine neue Lebensmittelausgabestelle in Wien-Favoriten. Freiwillige Helfer*innen dringend gesucht.

Wien (OTS) - In den Le+O Lebensmittelausgabestellen der Caritas ist der Andrang seit Monaten enorm. „Die Pandemie, der Krieg in der Ukraine und nicht zuletzt die anhaltenden Teuerungen setzen viele Menschen massiv unter Druck“, sagt Caritasdirektor Klaus Schwertner. Gemeinsam mit Sozialminister Johannes Rauch und Bezirksvorsteher Marcus Franz stattete Schwertner der neu eröffneten Ausgabestelle am Gellertplatz in Wien-Favoriten einen Besuch ab. Schwertner: „Bereits im Vorjahr haben wir in unseren Le+O-Lebensmittelausgabestellen in Wien und NÖ tausende Menschen mit mehr als 910 Tonnen Frisch- und Haltbarware unterstützt. Um der anhaltend starken Nachfrage besser gerecht werden zu können, haben wir nun diese 15. Ausgabe in Wien Favoriten eröffnet.“



Im ehemaligen Waldkloster können sich Menschen mit wenig Einkommen an zwei Tagen pro Woche mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln versorgen. Weitere Öffnungstage sind bereits in Planung. Schwertner: „Der Besuch des Bundesministers ist ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung für die insgesamt mehr als 800 Freiwilligen, die das Projekt Le+O möglich machen.“ Schwertner erinnert auch an zahlreiche Unterstützungsmaßnahmen für Armutsbetroffene, die die Bundesregierung bereits umgesetzt hat: „Die Valorisierung wichtiger Sozialleistungen oder die Unterstützungen im Bereich Wohnen und Energie – für die Betroffenen ist jede einzelne dieser Maßnahmen eine enorm wichtige Hilfe. Gleichzeitig würden wir uns angesichts der anhaltend hohen Teuerung eine nachhaltige Reform der Sozialhilfe hin zu einer echten bedarfsorientierten Mindestsicherung wünschen. Das gemeinsame Ziel muss es bleiben, den Sozialstaat krisen- und armutsfest auszugestalten.“



Bundesminister Johannes Rauch stattete der Ausgabestelle am Gellertplatz im Rahmen seiner österreichweiten Dialogtour einen Besuch ab. Im Fokus stand dabei auch der Austausch mit Betroffenen und den engagierten freiwilligen Helfer*innen der Lebensmittelausgabestelle: „10 Prozent mehr für Mindestpensionist:innen und Sozialhilfe-Bezieher:innen, 60 Euro im Monat für armutsgefährdete Kinder, Schulstart-Gutscheine, die Erhöhung aller Sozialleistungen: Die Regierung hat viele Schritte bereits gesetzt. In den nächsten Wochen werden wir auch eine deutliche Erhöhung von Sozialhilfe und Pensionen fixieren. Dass Menschen weiter auf Lebensmittelausgabestellen angewiesen sind, zeigt, wie nötig unsere weiteren Anstrengungen sind. In Österreich darf kein Mensch hungern oder frieren. Familien, die in Armut leben, brauchen weiterhin unsere volle Unterstützung.“



Bezirksvorsteher Marcus Franz: „Der Bezirk ist der Caritas nicht nur am Gellertplatz verbunden. Ganz gleich, ob Ankerbrotfabrik, ob Lerncafé oder am Viktor-Adler-Markt: Ich bin für die gute Zusammenarbeit sehr dankbar, weil es unser aller Aufgabe ist, den Zusammenhalt im Bezirk zu stärken und für jene da zu sein, die unsere Hilfe brauchen.“





Dank an Freiwillige, Spender*innen und Architekten

Schwertner nutzte die Gelegenheit, um sich auch bei allen Unterstützer*innen zu bedanken, die Le+O möglich machen. Schwertner: „Lebensmittel gehören in den Magen und nicht in den Müll. Regelmäßig werden Lebensmittel aus rund 300 Supermärkten gerettet und über die Ausgabestellen weitergegeben. Ein großes Danke zuallererst an mehr als 800 Freiwillige, die dieses Projekt mit einem sehr engagierten Team umsetzen. Danken möchten wir aber auch den Architekten von ViA Architektur ZT, allen voran Johanna Aufner und Alexander Mayer, die die Ausgabe in den vergangenen Monaten ausgesprochen liebevoll und vor allem funktional umgestaltet und nachhaltig renoviert haben.“ Gedankt sei an dieser Stelle auch den Unternehmen Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und Sääf Rent für die großzügige finanzielle Unterstützung.

Dritter Öffnungstag geplant – Caritas sucht dringend freiwillige Helfer*innen

Um noch mehr Menschen mit günstigen Lebensmitteln und Hygieneprodukten unterstützen zu können, plant die Caritas, die Le+O Ausgabestelle Waldkloster in Kürze an drei Tagen pro Woche zu öffnen. Um dies jeden Donnerstag zu ermöglichen, werden dringend Freiwillige gesucht. Infos aus erster Hand gibt es beim Infotag am 14.9. um 18 Uhr in der Lebensmittelausgabestelle Waldkloster, Gellertplatz 7, 1100 Wien.



Mehr Infos: freiwillig-leo@caritas-wien.at





