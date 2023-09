Kostenloses ÖIF-Weiterbildungsprogramm mit neuem Schwerpunkt zu Arbeitsmarkt

Seminarprogramm für Multiplikator/innen im Bereich Integration startet mit 60 Terminen ins neue Semester

Wien (OTS) - Integration betrifft als Querschnittsmaterie Vertreter/innen zahlreicher Berufsgruppen wie etwa Pädagog/innen, Deutschtrainer/innen, Personal im Gesundheitsbereich, Behörden-, Gemeinde und Firmenvertreter/innen oder Mitglieder ehrenamtlicher Organisationen. Themen- und Fragestellungen rund um Migration und Integration gehören für sie zum Alltag. Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) bietet auch im kommenden Semester wieder ein kostenloses Weiterbildungsprogramm für all jene an, die in ihrem Alltags- oder Berufsleben mit Integration zu tun haben. Das Herbstsemester bietet Seminare zu folgenden Themenschwerpunkten:

Integration in den Arbeitsmarkt

Interkulturelle Kommunikation

Frauenförderung und Männerarbeit

Diskriminierung, Rassismus und Cybermobbing

Extremismus und Antisemitismus

Integration in Schule und Kindergarten

Die 60 kostenlosen Seminare werden von Expertinnen und Experten aus den jeweiligen Fachbereichen geleitet. Das umfangreiche Angebot bietet auch zahlreiche Online-Seminare und ermöglicht dadurch eine ortsunabhängige Weiterbildung.

Neuer Weiterbildungs-Schwerpunkt zur Integration in den Arbeitsmarkt

Die Integration von Zuwander/innen und der Einsatz mitgebrachter Qualifikationen sind ein wesentlicher Faktor für den heimischen Arbeitsmarkt. Wie Unternehmen diese Zielgruppen als Arbeitskräfte gewinnen und mit immer diverseren Teams gut umgehen können, ist Thema dieser neuen Seminarreihe. Außerdem werden Informationen und praktische Anregungen Tipps dazu geliefert, wie der Prozess der Anerkennung von Qualifikationen funktioniert und wie Deutschkenntnisse in der betrieblichen Bildung gefördert werden können. Unternehmensvertreter/innen stellen im Rahmen der ÖIF-Seminare zudem Best-Practice-Beispiele zur Förderung von Migrant/innen vor.

Fortbildungsprogramm für Lehrkräfte in Deutsch und Alphabetisierungskursen

Zur Unterstützung von Lehrkräften in Deutsch- und Alphabetisierungskursen gibt es auch im kommenden Semester wieder ein umfangreiches Fortbildungsangebot. Die kostenlosen Workshops vermitteln fachliches Hintergrundwissen und stärken die persönlichen und sozialen Kompetenzen der Lehrenden. Dieses Semester werden inhaltlich neue Ansätze im Bereich von Alphabetisierungskursen, die Einbeziehung berufsbezogener Inhalte in den Deutschunterricht oder Ideen zum kreativen Schreiben für den Deutschkurs geboten. Ein eigener Workshop stellt auch das neue ÖIF-Sprachportal und seine vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten für Deutschtrainer/innen vor.

Alle Termine des ÖIF-Seminarangebots sowie die Links zu den Anmeldungen finden Interessierte hier.

Weitere Materialien zu Fragen rund um Migration und Integration

Unter www.integrationsfonds.at/mediathek stehen darüber hinaus zahlreiche ÖIF-Forschungsberichte und Publikationen zu relevanten Themenkomplexen und Fragen zur Verfügung.





