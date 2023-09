ÖAAB freut sich über die familienpolitischen Neuigkeiten von Karl Nehammer

Bei den Kindern und Familien wird nicht gespart, so GS Zarits

Wien (OTS) - „Kinder sind unsere Zukunft. Daher ist es wesentlich in die Stärkung der Familien zu investieren. Bundeskanzler Karl Nehammer hat gestern mit seiner Ankündigung im ORF-Sommergespräch einen Meilenstein in der Politik für Kinder und Familien gesetzt. Die ÖVP ist und bleibt die Familienpartei in Österreich. Das hat das vorgestellte Paket, das bis 2030 rund 4,5 Milliarden Euro für die Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt werden, wieder gezeigt. Ein wichtiger Teil der Kinder- und Familienpolitik ist die Kinderbetreuung. Und bei der Kinderbetreuung geht es nicht nur um die Quantität der Betreuungsplätze, sondern auch um die Qualität der Betreuung und um die Flexibilität bei den Betreuungszeiten. Alle diese Dimensionen der Kinderbetreuung werden von der ÖVP-Familienpolitik ernst genommen und in allen Entscheidungen und Maßnahmen berücksichtigt", freut sich ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits.



„Die Familienpolitik der ÖVP orientiert sich am Wohl der Kinder. Kinder in Österreich sollen unbeschwert aufwachsen und sich voll entfalten dürfen. Der Startschuss für den Ausbau der Kinderbetreuung für die unter 3-Jährigen ermöglicht neben einer besseren Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit auch eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts. Für uns ist klar: Bei den Kindern und Familien darf nicht gespart werden!“, so Generalsekretär Zarits abschließend.





