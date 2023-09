Über den Dächern von Wien: COPE lädt Media-Agenturen zum ultimativen Rooftop After Work

Die COPE Content Performance Group, Österreichs führender Onlinevermarkter, versammelte Vertreter:innen der größten heimischen Mediaagenturen beim legendären Agency After Work.

Wien/Graz (OTS) - In der gemütlichen Wohnzimmer-Atmosphäre des Dachbodens im Wiener 25hours Hotel trafen sich am vergangenen Dienstag auf Einladung von COPE mehr als 130 hochrangige Vertreter:innen, darunter Geschäftsführer:innen, Etat-Direktor:innen, Kundenbetreuer:innen und Mediaplaner:innen der führenden heimischen Top-Mediaagenturen. Der spektakuläre Ausblick von der Terrasse des 25hours Hotels bot die ideale Kulisse für Gespräche über die aktuellsten Entwicklungen und Trends im Online-Marketing.

Dieses Event markiert ein weiteres Sommer-Highlight nach dem erfolgreichen After-Work-Event von COPE im Juli, das auf der atemberaubenden Dachterrasse der PHH-Rechtsanwälte stattfand. Was sich bestätigt: die Bedürfnisse der Branche sowie gemeinsame Projekte lassen sich am effektivsten im persönlichen Austausch und in entspannter Atmosphäre besprechen.

Als Österreichs führender Digitalvermarkter arbeitet COPE seit Jahren eng mit den Top-Mediaagenturen des Landes zusammen. Durch den regen Austausch mit dem Agency-Sales-Team von COPE erhalten Werbetreibende stets Zugang zu innovativen und zielgruppengenauen Lösungen für ihre Werbeziele.

Der Abend bot nicht nur Gelegenheit zur Reflexion über bereits gemeinsam erreichte Meilensteine, sondern war auch der Ausgangspunkt für zukünftige, vielversprechende Projekte. Begleitet von kulinarischen italienischen Köstlichkeiten des hauseigenen Restaurants Ribelli und den Klängen von DJ Prince Moe wurde das After-Work-Event zu einer perfekten Mischung aus Networking und Party, das viele namhafte Persönlichkeiten aus der Branche genossen, u.a. Thomas Bokesz, Sarah Schulz und David Gutlederer (IPG Mediabrands), Alexandra Bauer und Ramin Rahimi (Media1), Nina Blazejovsky, Tanja Hahn, Martin Möser, Julian Beck und Magdalena Sobolewska (Havas), Barbara Bradler (Brokkoli Advertising), Martina Edlinger, Tanja Bauer, Ralph Koranda, Oliver Mercado, Sandra Pelzlbauer, Linda Gashi, Valentina Barbaric und Nicole Urban (Essence Mediacom), Andreas Grasel und Paul Frank (Adform), Stefanie Gruber (Billa), Manisha Joshi (Ketchum), Anja Mitterhofer, Florian Janik, Birgit Kretz und Klara Topalovic (Publicis), Nicole Neustetter (Mediaplus), Mirko Popofsits, Laura Raskova, Jennifer Swete-Peissl und Lea Böhme (Wavemaker Austria), Lubomir Polach, Jenny Phillipek, Laszlo Lugosi und Emil Marinov (Omnicom Media Group), Stefanie Schreiner und Celina Gayer (UM Panmedia), Andrea Stejskal, Stefan Zoisl und Narmin Mirzai (dentsu Austria), Viktoria Zischka (REWE International AG) und Christoph Zenk (Cross Connect).

Für einen Rückblick mit den besten Bildern folgen Sie bitte diesem Link.

COPE Content Performance Group (COPE) ist Österreichs Nummer 1 im Content Marketing. Wir entwickeln klare Content-Strategien, produzieren eindrucksvolle Inhalte und sorgen für Bewerbung, die wirkt: auf Social Media, in Magazinen, auf Webseiten und im reichweitenstärksten Mediennetzwerk Österreichs, dem COPE-Netzwerk, bestehend aus mehr als 100 Online-Medien. Mit 6 Spezialagenturen unter einem Dach sind wir klein genug, um schnell und persönlich zu beraten, und groß genug, um auch komplexe Themen ganzheitlich zu begleiten. Das alles bietet unsere Full Service Content-Marketing-Agentur mit 100 Expert:innen aus 12 Nationen. Content Marketing so einfach wie möglich – ganz ohne Bullshit. copegroup.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Julia Warnick-Kolar, julia.warnick-kolar @ copegroup.com, +43 676 871 970 280

Miriam Feichtinger, MA, miriam.feichtinger @ copegroup.com, +43 664 881 407 27

Hainburger Straße 33, 1030 Wien, copegroup.com