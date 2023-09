Mandl beim Forum Alpbach: "Raus aus der Bubble"

Parteiübergreifende Podiumsdiskussion zu Herausforderungen für jüngere Generation und Europaparlamentswahlen 2024 - Mandl über Leadership, die Rolle der EU und den Kampf gegen Desinformation

Alpbach/Brüssel (OTS) - "Das Europäische Parlament ist seit 1979 eine 'Ständige Konferenz für die Zukunft Europas' mit Gesetzgebungs- und Kontrollaufgaben. Wir – die Abgeordneten - bauen Brücken zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den Institutionen in Brüssel. Als solche müssen wir Sorgen und Ängste ernst nehmen, aufgreifen und zu lösen versuchen. Gleichzeitig müssen wir uns darum kümmern, wie wir bessere Regeln und Strukturen in Europa schaffen. Was die Generationen vor uns aufgebaut haben, ist heute der beste Kontinent mit der besten Lebensqualität. Wir müssen zuhören und den kommenden Generationen bestmögliche Bedingungen übergeben. Echtes Leadership verlangt klare Linien, transparente Kommunikation und Antworten auf die Fragen der Zeit. Es geht in diesen Zeiten wirklich um viel, denn wir sind europa- und weltweit mit destruktiven Kräften konfrontiert", sagte der österreichische Europaabgeordnete Lukas Mandl beim Europäischen Forum Alpbach.

Mandl diskutierte im Rahmen der "Austria in Europe Days" beim aktuell laufenden Forum Alpbach mit seinem Kollegen Hannes Heide (SPÖ) und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger über die Herausforderungen der jüngeren Generation und die Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 2024. "Wir haben europaweit mit Desinformation und Verschwörungstheorien zu kämpfen und untersuchen das aktiv", sagte Mandl. Im Zuge der Diskussion griff Mandl den flammenden Appell einer Stipendiatin auf, Politik nicht nur in akademischen Kreisen zu diskutieren. "Genau darum geht es. Wir müssen raus aus der Bubble, der Blase, und mit allen Menschen anständig kommunizieren - besonders auch dann, wenn wir deren Meinung nicht teilen oder sogar für irrational halten", sagte Mandl, der sich "sehr dankbar" für die Wortmeldung der Stipendiatin zeigte.

Jennifer Zeller vom Forum Alpbach moderierte die Diskussion. Laut einer eingangs von ihr präsentierten Umfrage sind die wichtigsten Anliegen und Fragen der Bürgerinnen und Bürger die Sicherung des Friedens, der Schutz der Menschen- und Bürgerrechte, der Stopp des Klimawandels und das Management von Migration. EU-weit sind konstant etwas mehr als 70 Prozent für einen Verbleib ihres Landes in der Union. Einig war man sich am Podium mit einem Aufruf zur aktiven Beteiligung an den Wahlen – insbesondere an die jüngere Generation. Über dieses und weitere Themen hat Mandl auch noch im Verlauf des Donnerstagabends bei drei weiteren Veranstaltungen gesprochen, im Rahmen derer es zum Treffen mit Stipendiatinnen und Stipendiaten kam. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Tucek, EVP-Pressedienst,Tel.: +32-484-121431,

wolfgang.tucek @ ep.europa.eu