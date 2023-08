Einladung zur ÖÄK-Pressekonferenz: "Prävention – Schlüssel zur Zukunft der Gesundheitsversorgung" - am 30. August um 10:00 Uhr

Mehr Präventionsmaßnahmen bringen mehr Lebensqualität, erhöhen die Anzahl gesunder Lebensjahre und entlasten das Gesundheitssystem.

Wien (OTS) - Vorsorgeuntersuchungen, gesunde Ernährung und der Ausbau von Impfprogrammen sind die Schlüsselelemente für die dringend nötige Weiterentwicklung unseres Gesundheitssystems. Die Österreichische Ärztekammer fordert in einer aktuellen Resolution eine Investition in Patienteninformation und Patientenaufklärung, um das nötige Bewusstsein für Prävention, Eigenverantwortung und den stufenweisen Aufbau der Versorgungsstrukturen in der Bevölkerung zu schaffen. Sie ist mit dieser Forderung nicht allein, zahlreiche weitere Experten raten dringend zu mehr Präventionsmaßnahmen, vor allem in Hinblick auf die im EU-Vergleich niedrige Zahl gesunder Lebensjahre.

ÖÄK-Pressekonferenz: "Prävention – Schlüssel zur Zukunft der Gesundheitsversorgung"

Die Österreichische Ärztekammer lädt daher zu einer Pressekonferenz ein, die sich der Präventionsmedizin widmet. Notwendige Handlungen werden vorgestellt, die jetzt gesetzt werden müssen, um das Gesundheitssystem bereit für die Zukunft zu machen.



Ihre Gesprächspartner:



- Dr. Harald Schlögel

Geschäftsführender Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer



- Prof. Dr. Paul Sevelda

Präsident der Österreichischen Krebshilfe



- Prof. Dr. Kurt Widhalm

Präsident des Österreichischen Akademischen Institutes für Ernährungsmedizin



Wir bitten um Anmeldung unter pressestelle @ aerztekammer.at

Datum: 30.08.2023, 10:00 - 11:30 Uhr

Ort: Ärztekammer Niederösterreich, Veranstaltungszentrum, 6. Stock

Wipplingerstraße 2, 1010 Wien, Österreich

