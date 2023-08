Göttlicher Heiland Krankenhaus kooperiert mit Semmelweis Universität Budapest

Wien (OTS) -

Internationale universitäre Kooperation in der Rekonstruktiven Chirurgie

Klinischer Wissensaustausch und wissenschaftliche Forschungsprojekte

Supermikrochirurgisches Fellowship Programm

In einer universitären Kooperation besiegelten Assoc.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Chieh-Han John Tzou, MBA für die Plastische und Rekonstruktive Chirurgie am Göttlicher Heiland Krankenhaus und der Rektor der Semmelweis Universität Budapest, Prof. Dr. Béla Merkely, für deren Herz- und Gefäßzentrum eine internationale fünfjährige Zusammenarbeit, die mehrere Ziele verfolgt: den internationalen und wissenschaftlichen Austausch, die Aus- und Weiterbildung sowie das praktische Training in den Bereichen Lymphologie und rekonstruktiver Mikro-/ Supermikrochirurgie auf höchstem internationalen Niveau. „Ich freue mich sehr über diese kongeniale Kooperation,“ so John Tzou, Leiter der Plastischen und Rekonstruktiven Chirurgie im Göttlicher Heiland Krankenhaus. „Wir können in dieser Zusammenarbeit nicht nur Grundlagenforschung betreiben, sondern auch Expertinnen* und Experten* aus anderen Ländern auf dem Gebiet der Lymphologie ausbilden.“

Fellowship Programm

Das Fellowship Programm für Plastische, Rekonstruktive Chirurgie und Mikrochirurgie wird seit vier Jahren im Göttlicher Heiland Krankenhaus angeboten. Für das Sechs-Monate-Fellowship-Programm können sich Fachärztinnen* und –ärzte* für Plastische und Rekonstruktive Chirurgie bewerben. Die Kandidatinnen* und Kandidaten* werden vorgeschlagen und deren Aufnahme durch das Göttlicher Heiland Krankenhaus geprüft. „An unserer Fachklinik werden Expertinnen und Experten aus anderen Ländern weitergebildet und erlernen bei uns High End Chirurgie“, so Prim. Priv.-Doz. Dr. Christoph Ausch, Vorstand Chirurgie Göttlicher Heiland Krankenhaus. „Es findet ein fachlich wissenschaftlicher Austausch auf hohem akademisch wissenschaftlichen Niveau statt und ist die Basis für die weitere Vertiefung im Fach.“

Göttlicher Heiland Krankenhaus: Fachklinik für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Neurologie mit Zentrum für Gefäßmedizin und Chirurgie sowie Spezialisierung auf Altersmedizin

Das Krankenhaus bietet eine breite internistische Versorgung mit Schwerpunkten in den Bereichen Angiologie mit multiprofessionellem Gefäßzentrum, Kardiologie inkl. Herzüberwachungsstation und Herzkatheterlabor sowie Diabetologie. Die Neurologie mit Stroke Unit ist auf die Behandlung von Schlaganfall spezialisiert. Die Chirurgie setzt ihre Schwerpunkte auf Bauch-, Gefäß-, Hernien- und Schilddrüsenchirurgie sowie Onkologie, als auch Plastische und Rekonstruktive Chirurgie und führt ein Adipositas- und Lymphologie Zentrum. Die Akutgeriatrie/Remobilisation und die Palliativstation sind seit Jahrzehnten für höchste Expertise in der Versorgung älterer bzw. unheilbar kranker Menschen bekannt. Das Göttlicher Heiland Krankenhaus ist ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe. www.khgh.at

Bilder zum Download



Vinzenz Gruppe: Gesundheit kommt von Herzen

Im Sinne unserer christlichen Gründer/innen setzen wir uns gemeinsam für ein Gesundheitswesen in Österreich ein, in dem kompetente Medizin und Pflege von Herzen kommen. Gemeinnützigkeit ist unser Prinzip. Unsere Ordenskrankenhäuser, Pflegehäuser, Wohnangebote für Menschen mit Betreuungswunsch, Rehabilitationseinrichtungen und Präventionsangebote stehen allen Menschen offen – ohne Ansehen ihrer Konfession und ihrer sozialen Stellung. www.vinzenzgruppe.at

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt für Medien:

Mag.a Katharina Sacken

Krankenhaus Göttlicher Heiland GmbH

T: +43 1 400 88 – 9320

katharina.sacken @ khgh.at

www.khgh.at