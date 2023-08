VGT entsetzt über mildes Urteil im Korneuburger Schächt-Prozess

Schlag ins Gesicht für den Tierschutz und für die Hunderten zu Tode gequälten Schafe

Wien (OTS) - Am Landesgericht Korneuburg standen heute ein amtlicher Kontroll-Tierarzt und fünf Schlachthausmitarbeiter wegen Tierquälerei hunderter Schafe vor Gericht. Erschreckend ist vor allem das Urteil gegen den verantwortlichen Tierarzt, der Amtsmissbrauch begangen hat, indem er die illegalen Schächtungen zugelassen hat, ohne einzugreifen oder die per Bescheid vorgeschriebene Betäubung nach dem Schächtschnitt zu sicherzustellen.



Gleich zu Beginn bekannten sich alle sechs Angeklagten schuldig. Das veranlasste offenbar den Richter, das Verfahren kurz zu führen. Zwei Amtstierärzt:innen hätten eine Zeug:innenaussage machen wollen - und standen entsetzt vor dem bereits geschlossenen Gerichtssaal. Der Richter war der Meinung, ohne ihr Fachwissen ein sinnvolles Urteil fällen zu können.



Hunderte Schafe wurden mit dem Wissen des damals zuständigen amtlichen Tierarztes ohne Betäubung qualvoll getötet. Trotz eindeutigen Auftrages, im Namen der Behörden für einen gesetzeskonformen Ablauf zu sorgen, hat der Tierarzt dem Leid wissentlich in die Augen gesehen. Ein fürchterlicher Skandal, der das gesamte Kontrollsystem in Österreich in Frage stellt.



Der amtliche Tierarzt wurde zu 10 Monaten unbedingter Haft verurteilt, der Geschäftsführer zu 8 Monaten. Drei weitere Mitarbeiter wurden zu jeweils 3, 6 und 8 Monaten unbedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.



Völlig fassungslos ist David Richter, der die Veröffentlichung 2021 begleitet hat und heute bei der Gerichtsverhandlung anwesend war: "Es ist ein Schlag ins Gesicht des Tierschutzes. Hier wurden hunderte Tiere völlig illegal gequält. Hätte es keine Kameras vom Tierschutz gegeben, wäre dieses unfassbare Leid weitergegangen. Dieses milde Urteil gegen den amtlichen Tierarzt, der nur 10 Monate bedingte Haft bekommen hat, ist ein Skandal und zeigt die geringe Wertigkeit unserer Mitgeschöpfe im Rechtssystem."

