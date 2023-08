In 15 Minuten zum Job: Wien Energie-Speed Recruiting am 1. und 2. September

Wien Energie sucht mit „Check-in Days“ Verstärkung in der Kund*innen-Beratung – Bewerber*innen kommen schnell und unkompliziert zum Voll- oder Teilzeit-Job

Wien (OTS) - Wien Energie geht einen neuen Weg bei der Suche nach Mitarbeiter*innen für das Kund*innenservice: Mittels „Speed Recruiting“ will der Energiedienstleister bei den sogenannten „Check-in Days“ am 1. und 2. September im ServiceTreff der Spittelau Verstärkung für das Team des Kund*innenservice finden. Dabei spielt Vorerfahrung für die Bewerbung nur eine zweitrangige Rolle. Viel wichtiger ist, dass man gerne mit Menschen in persönlichen Kontakt tritt und zuhört, um die besten Lösungen zu finden.

Das erwartet Bewerber*innen bei den Check-in Days

Mitarbeiter*innen des Wien Energie-Kund*innenservice geben den Bewerber*innen einen exklusiven Einblick in ihre tägliche Arbeit, die Abläufe und Themen, mit denen sie sich beschäftigen. Anschließend steht das persönliche Kennenlernen beim 15-minütigen Speed Recruiting im Mittelpunkt. Wenn es für beide Seiten passt, kann es nach den 15 Minuten auch gleich eine fixe Jobzusage geben. In einer eingerichteten Networking Area können Interessent*innen Lebenslauf und Bewerbungsunterlagen professionell checken lassen und sich nützliche Tipps abholen. Außerdem bietet Wien Energie die Möglichkeit, gratis Bewerbungsfotos zu machen.

Abwechslungsreicher Job mit guten Aussichten

Nach einer Einschulungsphase betreuen die neuen Mitarbeiter*innen Kund*innen-Anliegen selbständig und arbeiten bei der Kund*innen-Akquise mit. Als Teil des Wiener Stadtwerke-Konzerns bietet Wien Energie seinen Mitarbeiter*innen vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.

Wien Energie Service-Offensive

Die „Check-in Days“ sind Teil der Wien Energie Service-Offensive. Mit mehr Personal, kräftig ausgedehnten Beratungszeiten und einem zusätzlichen Servicezentrum, das bis Jahresende in Wien-Erdberg entstehen wird, setzt Wien Energie massive Schritte, um auch in Zeiten der Energiekrise beste Qualität im Kund*innenservice zu bieten.

Wien Energie Check-in Days:

Wann : 1. und 2. September 2023

: 1. und 2. September 2023 Wo: Service Treff Spittelau, 1090 Wien, Spittelauer Lände 45

Mehr Infos zu den Wien Energie „Check-in Days“ und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt’s hier.

