Austrian Power Grid: Brand im Umspannwerk Kaprun nach kurzer Zeit gelöscht

Sichere Stromversorgung zu jedem Zeitpunkt gewährleistet

Wien (OTS) - In der 30-kV Schaltanlage des Umspannwerks Kaprun der Austrian Power Grid kam es heute nachts gegen 0:30 Uhr aufgrund eines technischen Defekts zu einem Brand. Dieser konnte durch den unmittelbaren Einsatz technischer Notmaßnahmen sowie den Einsatz der Feuerwehr binnen zwei Stunden gelöscht werden. Die Versorgungssicherheit Salzburgs bzw. Österreichs war zu jeder Zeit gewährleistet.

