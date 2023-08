Österreich Werbung, Kärnten und Steiermark starten gemeinsame Spätsommer-Kampagne

Wien (OTS) - Die Österreich Werbung setzt aktuell auf eine reichweitenstarke Digital- und Digital-out-of-Home-Kampagne im wichtigsten Herkunftsmarkt Deutschland zur Bewerbung von Urlaubsaktivitäten im österreichischen Spätsommer. Damit zieht die nationale Tourismusorganisation Österreichs einen Teil ihres Mitteleinsatzes von der geplanten Herbstkommunikation zeitlich vor. Das Ziel der Kampagne ist es, die Gäste für einen Spätsommer- und Herbsturlaub in Österreich zu begeistern. Die Landestourismusorganisationen von Kärnten und der Steiermark beteiligen sich an der Kampagne.

Steharnig-Staudinger: Nach- und Nebensaisonen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit

„Wir haben uns dafür entschieden, Mittel aus der Herbstbewerbung vorzuziehen, um sie für eine zielgruppengerechte Bewerbung von Urlaub in Österreich in der Sommer-Nachsaison einzusetzen. Nach- und Nebensaison und die damit verbundenen Urlaubsaktivitäten erfreuen sich in allen österreichischen Bundesländern zunehmender Beliebtheit bei unseren Gästen, weshalb die Verlagerung eines Teils der Mittel in der aktuellen Situation, auch mit Blick auf Südösterreich, sehr gut in unsere Strategie passt“, sagt Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.

Kraus-Winkler: Image Österreichs als Ganzjahresdestination stärken

„Mit der Spätsommerkampagne können wir einen wichtigen Beitrag zu einem erfolgreichen Saisonabschluss leisten und gleichzeitig mehr Gäste für die immer stärkeren Nebensaisonen gewinnen. Das ist eine richtige Maßnahme, um das Image der Urlaubsmarke Österreich als Ganzjahresdestination weiter zu stärken“, so Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

Eibinger-Miedl: Breites Angebot an Spätsommer-Aktivitäten in der Steiermark

„Das Grüne Herz Österreichs hat für Urlauberinnen und Urlauber in der verbleibenden Sommersaison jede Menge zu bieten – von sportlichen Aktivitäten wie Wandern oder Radfahren über Erholung in den steirischen Thermen bis hin zu den traditionellen südsteirischen Weinfesten. Dieses vielfältige Angebot wollen wir mit der aktuellen Kampagne, für die wir seitens des Landes Sondermittel zur Verfügung stellen, gemeinsam mit der Österreich Werbung am Heimmarkt und in Deutschland noch stärker ins Bewusstsein rücken und Lust auf Urlaub in der Steiermark machen“, so die steirische Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl.

Feiertag: Steiermark bekannt als Spätsommer-/Herbstdestination

„Mit unseren schon geplanten Maßnahmen wird dies somit ein kompakter Auftritt in Süddeutschland, den wir von der STG noch in Österreich ergänzen. Er unterstützt das Steiermark-Image perfekt“, erläutert Michael Feiertag, Geschäftsführer der Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH.

Schuschnig: Bringen vielfältige Urlaubsangebote noch verstärkt in die wichtigsten Märkte

Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig: „Kärnten und unsere Tourismusbetriebe starten nun voller Motivation in das Finale der Sommersaison und in einen goldenen Herbst. Urlaub in Kärnten hat auch im Spätsommer vieles an südlichem Lebensgefühl zu bieten: vom sportlichen Natur-aktiv-Urlaub, dem entschleunigten Erlebnis der Kärntner Seen und Berge bis hin zum entspannten Genuss unserer regionalen kulinarischen Highlights ist für jeden Gast das Passende dabei. Gerade heuer wollen wir diese vielfältigen Urlaubsangebote noch verstärkt in die wichtigsten Märkte bringen. Wir haben dafür seitens des Landes der Kärnten Werbung ein Sonderbudget bereitgestellt, um mit einem gemeinsamen Kraftakt mit der Österreich Werbung die Sommersaison weit in den Herbst hinein zu verlängern. Wir freuen uns darauf, viele Gäste heuer noch bei uns im Süden begrüßen zu können.“

Ehrenbrandtner: Kärnten Werbung verstärkt mit erweitertem Maßnahmen-Paket

„Die Kärnten Werbung verstärkt nun mit einem erweiterten Maßnahmen-Paket die aktuelle Sommerkampagne in den Märkten Österreich und Deutschland. Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, eine Kooperation mit der Österreich Werbung und Steiermark Tourismus so rasch auf die Beine zu stellen. Mit gezielten Botschaften und einer hohen Reichweite gilt es, das positive Image Kärntens zu stärken und für den Spätsommer kurzfristige Bucher zu aktivieren. Ins Schaufenster stellen wir dabei neben den warmen Badeseen natürlich auch die Themen Wandern und Radfahren“, so Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung.

Digital- und Digital-out-of-Home-Kampagne im wichtigsten Markt Deutschland

Urlaub im österreichischen Spätsommer wird im Rahmen einer reichweitenstarken Digital-out-of-Home-Kampagne in Süddeutschland beworben. Damit sollen die Urlauberinnen und Urlauber in den letzten Wochen der Sommerferien nochmals gezielt auf Urlaubserlebnisse in Österreich aufmerksam gemacht und spontane Urlaubsanreize geschaffen werden. Die Digital-out-of-Home-Kampagne wird mit Display- und Native-Ads verstärkt.

