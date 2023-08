Last Call: Einreichung zum 20. Prälat-Leopold-Ungar-Journalist*innenpreis

Einreichungen bis 31. August möglich! Feierliche Verleihung am 16.11. in Wien mit Festrednerin Barbara Coudenhove-Kalergi und Gastauftritt von Musiker Ernst Molden.

Wien (OTS) - Mit dem Prälat-Leopold-Ungar-Journalist*innenpreis werden heuer zum 20. Mal Medienschaffende für herausragende journalistische Arbeiten ausgezeichnet, die sich mit Themen wie Armut, Pflege, Flucht, Integration, Krankheit oder Diskriminierung auseinandersetzen und Toleranz sowie Verständnis im Umgang mit Menschen an den Rändern der Gesellschaft fördern. Einreichungen sind noch bis 31. August möglich. Der Preis wird in den vier Kategorien Print, TV, Radio und Online/Multimedia vergeben und ist mit insgesamt 20.000 Euro einer der höchstdotiertesten Journalist*innenpreise in Österreich.

„Das Jubiläum des Prälat-Leopold-Ungar-Journalist*innenpreises fällt in eine Zeit der multiplen Krisen: Klima, Krieg, Inflation und Teuerung. Jede einzelne dieser Krisen hat enorme soziale Auswirkungen. Umso wichtiger ist ein Journalismus, der berichtet was ist und auf menschliche Schicksale hinter den Zahlen aufmerksam macht, der schonungslos und gleichzeitig rücksichtsvoll ist, sachlich ausgewogen und getragen von Empathie“, betont Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien. „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, zum 20. Mal Medienschaffende für ihre herausragenden Leistungen auszeichnen zu können und damit auch den Qualitätsjournalismus in Österreich zu stärken. Denn dieser war selten wichtiger, doch selten stand er unter einem so massiven Druck wie heute.“

Einreichungen noch bis 31. August möglich

Eingereicht werden können journalistische Arbeiten, die zwischen 1. September 2022 und 31. August 2023 in Österreich veröffentlicht wurden. Pro Bewerber*in können maximal drei Beiträge oder eine Sendereihe eingereicht werden. Die Bewerbungen sind ausschließlich per Email einzureichen. Alle Informationen zur Ausschreibung und das Einreichformular sind unter www.leopold-ungar-preis.at zum Download abrufbar.

Preisverleihung am 16. November in Wien

Die Preisverleihung findet am 16. November 2023 um 19 Uhr im Ankersaal der Brotfabrik in Wien-Favoriten statt. Die Festrede hält Journaistin Barbara Coudenhove-Kalergi. Musikalisch wird der Abend von Ernst Molden begleitet. Die Preisträger*innen werden spätestens eine Woche zuvor verständigt und am Tag der Preisverleihung selbst öffentlich bekannt gegeben. Im vergangenen Jahr wurden Soraya Pechtl (Kategorie Print), Matthias Däuble (Kategorie Radio), Vanessa Böttcher (Kategorie TV), Stefan Melichar, Michael Nikbakhsh, Sebastian Pumberger und Ola Westerberg (Kategorie Online/Multimedia) ausgezeichnet.

