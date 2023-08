ÖGB-Schumann: Forderung nach flächendeckender Kinderbetreuung gibt es seit Jahren

Sozialpartnerinnen und IV fordern Rechtsanspruch auf Kinderbildungsplatz ab erstem Geburtstag und bundeseinheitliches Rahmengesetz

Wien (OTS) - „Wir können gar nicht mehr zählen, wie oft wir auf die mangelnde Kinderbetreuung in diesem Land hingewiesen und das Einhalten der Barcelona-Ziele eingefordert haben“, sagt Korinna Schumann, ÖGB-Vizepräsidentin und –Bundesfrauenvorsitzende, und erwartet, dass dieses wichtige Thema nun auch endlich ins Bewusstsein der Regierungsparteien gelangt.

Bereits 2020 haben die Sozialpartnerinnen und die IV gemeinsam konkrete Maßnahmen für Kinderbetreuung und Kinderbildung vorgelegt. „Wir fordern einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbildungsplatz ab dem ersten Geburtstag des Kindes. Das gibt Arbeitnehmerinnen Sicherheit, dass ihre Kinder gut versorgt sind“, so Schumann. Nur mit einem Rechtsanspruch hätten Frauen echte Wahlfreiheit und wären nicht mehr gezwungen in Teilzeit oder gar nicht zu arbeiten. „Jetzt wäre es endlich an der Zeit, auch ins Tun zu kommen und die finanziellen Mittel für den Ausbau der Kinderbetreuung zur Verfügung zu stellen“, fordert Schumann in Richtung Bundesregierung.

Rahmengesetz und Aus- und Weiterbildungsoffensive

„Um dies alles gut umsetzen zu können, braucht es außerdem ein Bundesrahmengesetz, mit dem bundeseinheitlich hohe Mindeststandards gesetzt werden. Uneinheitliche Regelungen gehen letztendlich auf Kosten der Kinder, ihrer Eltern und vor allem auch der Beschäftigten in der Elementarpädagogik. Das kann niemand wollen“, so die Gewerkschafterin.

„Um zudem gute Kinderbildung überhaupt zu ermöglichen, muss darauf geschaut werden, wie es den Beschäftigten in der Elementarpädagogik geht. Alle politischen Kräfte sind gefordert, für eine Ausbildungsoffensive und gute Arbeitsbedingungen zu sorgen, um den Arbeitskräftebedarf zu decken“, sagt Schumann und verweist auf das von ÖGB und AK vorgelegte Modell für eine Aus- und Weiterbildungsoffensive.

