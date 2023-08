Hochwasser/ Spendenaufruf: Caritas hilft im Süden Österreichs und in Slowenien

Gelder aus Katastrophenfonds für rasche Soforthilfe freigegeben. Spenden unter www.caritas.at/hochwasserhilfe

Wien (OTS) - Die starken Regenfälle der letzten Tage haben im Süden Österreichs und im Nachbarland Slowenien zu schweren Überschwemmungen und Hangrutschungen geführt. Die Situation für die Bewohner*innen der betroffenen Gebiete ist teils dramatisch: Zahlreiche Menschen sind von den Überflutungen betroffen, einige von ihnen mussten aufgrund drohender Wassermassen oder drohender Hangrutschungen ihr Zuhause verlassen oder evakuiert werden. In Slowenien sind manche Orte noch immer von der Außenwelt abgeschnitten.

Viele stehen vor den Trümmern ihrer Existenz.

Dabei ist das Schadensausmaß noch gar nicht abzuschätzen, der Regen geht weiter.

Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas Österreich: „Die Erfahrung zeigt, dass von Unwetterschäden Betroffene mitunter vor großen Problemen stehen – etwa weil der Lebensmittelvorrat zerstört ist, Heizungs- und Elektroinstallationen ausfallen oder die unmittelbaren Kosten zur Bewältigung der Notsituation nicht gedeckt werden können. Das Hochwasser kann so schnell zum Teil existenzbedrohende Ausmaße annehmen – nach dem bisherigen Wissensstand trifft dies gerade Slowenien. Unsere Soforthilfe steht daher in der Steiermark und in Kärnten ebenso wie in Slowenien mit Mitteln zur Verfügung. Wichtig ist jetzt: rasche und unbürokratische Hilfe!“

Caritas hilft in den Hochwasser-Gebieten

Die Caritas-Teams sind vor Ort in den betroffenen Gebieten in der Steiermark, in Kärnten und in Slowenien bzw. sind im laufenden Austausch mit den Bürgermeister*innen, Einsatzkräften und pfarrlichen Netzwerken, um möglichst rasch und unbürokratisch zu helfen.

Ein Caritas-Team aus Kärnten ist am Weg, um jene Gemeinden in Slowenien zu besuchen, die weitgehend abgeschnitten und nur über Kärnten zu erreichen sind. Die Infrastruktur in Slowenien ist teils komplett zusammengebrochen.

Spendenaufruf

Um rasch und unbürokratisch helfen zu können, bittet die Caritas um Spenden:

Caritas Österreich

Kennwort: Hochwasser Nothilfe 2023

Erste Bank

BIC: GIBAATWWXXX

IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560

Rückfragen & Kontakt:

Caritas Österreich

Tina Newertal

Leitung Öffentlichkeitsarbeit & Pressesprecherin

+43 676 7804589

tina.newertal @ caritas-austria.at

www.caritas.at