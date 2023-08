Samariterbund Wien ruft zu Lebensmittelspenden auf

Samariterbund kooperiert bereits mit Landwirten, Großküchen und Caterern. Auch Privatpersonen, Firmen und Institutionen können beim Helfen helfen.

Wien (OTS) - Das Leben wird teurer – das spüren immer mehr Menschen beim täglichen Einkauf. In den Sozialmärkten des Samariterbund Wiens ist die Zahl der Kund:innen mit 22.000 derzeit um 40 Prozent höher, als noch vor einem Jahr. Gleichzeitig wandern österreichweit jährlich mehr als 500.000 Tonnen an Lebensmitteln direkt von privaten Haushalten aus in den Müll. Doch auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette gehen genussfähige Nahrungsmittel verloren. Schätzungen gehen von über 1 Million Tonnen verschwendeter Lebensmittel pro Jahr in Österreich aus.

Beim Samariterbund Wien hat man sich dieser Problematik in vielfältiger Weise angenommen. Seit dem Vorjahr kooperiert der Samariterbund Wien etwa mit Landwirten aus Wien Simmering. So landen auch frische Bio-Produkte direkt vom Feld in den SOMAs. „Angesichts der aktuellen Teuerung und der Ressourcenverknappung ist es jetzt umso wichtiger, Lebensmittel zu retten und an Menschen, die diese dringend brauchen, weiterzugeben. Meinen herzlichsten Dank an alle Partner:innen, ohne deren Hilfe wir unseren Kund:innen, die aufgrund der explodierenden Preise in einer finanziellen Notlage geraten sind, nicht helfen könnten“, so Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbund Wiens.

Eine weitere Möglichkeit für den Samariterbund Wien, Lebensmittel zu retten, stellt das Projekt Lebensmitteldrehscheibe dar, das 2020 gemeinsam mit Impacts Cateringsolutions GmbH, Social food vienna und der Stadt Wien ins Leben gerufen und mit dem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet wurde. Georg Jelenko, Projektleiter der Sozialmärkte des Samariterbund Wiens, über die Idee: „In Großküchen bzw. bei größeren Veranstaltungen mit Catering ist es oft schwierig vorherzusagen, wie viel tatsächlich konsumiert wird. Und der Rest landet dann meist im Müll. Genau hier setzt das Projekt Lebensmitteldrehscheibe an und organisiert die Weitergabe von Speisen, die bei Kantinen und Caterings in ganz Wien und Umgebung übrigbleiben. Uns gelingt es dadurch gleichzeitig die Not zu lindern, das Klima zu schützen und Abfall zu vermeiden.”

Der Samariterbund Wien übernimmt dabei die unkomplizierte und schnelle Abholung der genießbaren Lebensmittel und gibt diese an Menschen in seinen Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge sowie an Kund:innen in den Sozialmärkten weiter. Nachhaltigkeit wird auch beim Transport der Lebensmittel gelebt: Seit September 2022 kommt ein elektrisch betriebenes Kühlfahrzeug zum Einsatz – zur Verfügung gestellt durch die Verpackungskoordinierungsstelle Wien.

Ebenfalls im Vorjahr wurde die Spendenaktion „Samariterwagerl“ gestartet. Unkompliziert können dabei auch in Firmenbüros, Vereinen, Behörden oder Schulen Einkaufswagerl des Samariterbundes mit haltbaren Lebensmitteln wie Reis, Nudeln, Mehl, Öl, Konservendosen sowie Hygieneprodukten befüllt werden. Sobald es voll ist, wird es vom Samariterbund Wien wieder abgeholt.

Derzeit ist eine Ausweitung des Projekts Lebensmitteldrehscheibe mit weiteren Kooperationspartner:innen geplant. Falls auch Sie Partner:in der Lebensmitteldrehscheibe werden möchten, melden Sie sich bitte unter sozialmarkt @ samariterwien.at.

Lebensmittelspenden können übrigens auch von Privatpersonen gerne direkt in den Sozialmärkten, Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr, abgegeben werden:

Sozialmarkt Gellertgasse

Gellertgasse 42-48

1100 Wien

Tel: +43 1 89 145-650

sozialmarkt @ samariterwien.at



Sozialmarkt Böckhgasse

Böckhgasse 2-4

1120 Wien

Tel: +43 1 89 145 651

sozialmarkt @ samariterwien.at



Sozialmarkt Pillergasse

Pillergasse 20

1150 Wien

Tel: +43 1 89 145-371

sozialmarkt @ samariterwien.at



Sozialmarkt Frömmlgasse

Frömmlgasse 31

1210 Wien

Tel: +43 1 22 144-44

sozialmarkt @ samariterwien.at



Sozialmarkt Donau Zentrum

Wagramer Straße 94

1220 Wien

Tel: +43 1 22 144

sozialmarkt @ samariterwien.at

