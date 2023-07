Greenpeace-Report: Billigflieger betreiben Preiskampf auf Kosten des Klimas

Umweltschutzorganisation analysiert 112 Reiserouten in Europa - Zugfahrten bis zu 30-mal teurer als Flüge

Wien (OTS) - Ein neuer Greenpeace-Report prangert die extrem verzerrte Preispolitik auf Europas Reiserouten an. Auf 112 Strecken wurden die Zug- und Flugverbindungen zu drei unterschiedlichen Zeiträumen verglichen. In 79 Fällen sind Flüge die günstigere Alternative. Insbesondere Billigfluglinien verfolgen aggressive Preisstrategien, dabei bleiben Klima-Kosten auf der Strecke. Flugreisen sind im Schnitt fünf mal klimaschädlicher als vergleichbare, klimaschonende Zugfahrten in Europa. Greenpeace fordert europaweit eine klimafreundliche Verkehrspolitik, Zugfahrten müssen leistbarer werden, während Steuervorteile auf klimaschädliche Flugreisen abgeschafft werden müssen.

“Die neue Greenpeace-Analyse zeigt, in welchem erschreckenden Ausmaß Menschen durch einen unfairen Preiskampf zum klimaschädlichen Fliegen ermutigt werden. Billigfluggesellschaften nutzen Schlupflöcher und Tricks, um absurde 10-Euro-Flüge anzubieten. Dabei bleibt Klimaschutz auf der Strecke, während Steuerzuckerln den Billigflug-Trend weiter befeuern”, so Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich. “Wir müssen endlich den gesetzlichen Rahmen dafür schaffen, dass klimafreundliche Mobilität die preisgünstigste Wahl ist. Ein erster wichtiger Schritt ist die unfaire Kerosinsteuerbefreiung abzuschaffen und die niedrige Flugticket-Abgabe zu erhöhen”, so Duregger.

Den größten europaweiten Preisunterschied gab es auf der Strecke London - Barcelona, hier kostet die Zugfahrt das 30-fache des Fluges. In Österreich gibt es den größten Preisunterschied auf der Strecke Wien - London: Trotz guter Verbindung ist die Zugfahrt im Schnitt fünfmal teurer als der Flug. Nur 23 der untersuchten europäischen Strecken sind mit dem Zug in der Regel günstiger als mit dem Flugzeug, unter anderem da auf diesen Strecken nur wenige Billigfluglinien fliegen. Insgesamt bedienen Billigfluggesellschaften 79 Prozent der untersuchten Strecken und sind mit ihren aggressiven Preisstrategien in den meisten Fällen günstiger als die Bahn. Manchmal bieten sie sogar billigere Transitflüge an, die bis zu zehnmal mehr Treibhausgasemissionen verursachen, als die bereits vorhandenen Direktflüge. Diese klimaschädliche Praxis empfiehlt Reisenden zum Beispiel, von London über Dänemark nach Brüssel zu fliegen.

Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick (deutsch):

https://act.gp/3rso8Sg

Der vollständige Report (englisch): https://act.gp/46STe5L

