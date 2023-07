AVISO: Offizieller Besuch des Vietnamesischen Präsidenten Thuong in Österreich

Medientermine am 24. und 25. Juli 2023

Wien (OTS) - Am Montag, den 24. Juli 2023 empfängt Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Präsidenten der Sozialistischen Republik Vietnam Vo Van Thuong mit seiner Frau Phan Thi Thanh Tam zu einem offiziellen Besuch in Wien. Neben dem Arbeitstreffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen finden auch Termine mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sowie der Bundesratspräsidentin Claudia Arpa statt.

Am zweiten Tag des Besuches empfängt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit seiner Gattin das Präsidentenpaar im Burgenland.

Die Teilnahme an den Medienterminen in Wien ist ausschließlich mit gesonderter Akkreditierung für diesen Besuch möglich. ACHTUNG: Für die Teilnahme am Medienprogramm im Burgenland ist eine separate Akkreditierung notwendig. Bitte beachten Sie die unten angeführten Hinweise zur Akkreditierung und Medienteilnahme.

Termine für Medien:

Montag, 24. Juli 2023

9.45 Uhr

Eintreffen von Präsident Vo Van Thuong und seiner Frau Phan Thi Thanh Tam im Rathaus und Begrüßung durch Bürgermeister Ludwig; Eintragung in das Goldene Buch der Stadt Wien

FOTO- und FILMTERMIN bei der Eintragung ins Goldene Buch

Ort: Stadtsenatssitzungssaal, Rathaus, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien (Einlass ab 9.00 Uhr)

10.30 Uhr

Eintreffen des Präsidentenpaares im Inneren Burghof, Begrüßung durch Bundespräsident Van der Bellen gemeinsam mit Doris Schmidauer, Empfang mit militärischen Ehren und Begrüßungsfoto

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT vom gekennzeichneten Medienbereich aus

Ort: Präsidentschaftskanzlei, Ballhausplatz, 1010 Wien (Einlass von 9.45 bis 10.15 Uhr)

12.00 Uhr

Pressestatements der beiden Präsidenten

Sprache: Deutsch, Vietnamesisch mit Simultandolmetschung

FOTO- und FILMTERMIN

Ort: Präsidentschaftskanzlei (Einlass von 11.15 bis 11.45 Uhr)

15.15 Uhr

Eintreffen von Präsident Thuong im Parlament, Begrüßung durch Bundesratspräsidentin Arpa und gemeinsames Arbeitsgespräch

FOTO- und FILMTERMIN zu Beginn

Ort: Parlament, Dr. Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien (Einlass von 14.30 bis 15.05 Uhr)



Dienstag, 25. Juli 2023 – Besuchstag im Burgenland

Die medienöffentlichen Termine an diesem Tag werden vom Landespressedienst Burgenland betreut. Rückfragen zum Programm sowie zu organisatorischen Fragen richten Sie bitte an den unten angegebenen Kontakt.

9.30 Uhr

Begrüßung des Staatspräsidenten und seiner Gattin im Innenhof des Schlosses Esterházy in Eisenstadt mit anschließendem Arbeitsgespräch im Empiresaal

FOTO- und FILMTERMIN zu Beginn des Gespräches

Ort: Schloss Esterhazy, Innenhof und Empiresaal, Esterhazyplatz 1, 7000 Eisenstadt

12:40 Uhr

Besichtigung des Wind- und Solarparks Schattendorf

FOTO- und FILMTERMIN

Ort: Burgenland Energie Charging Station, Schattendorf 2, 7022 Schattendorf

AUDIOVISUELLES MATERIAL

Bilder zu den Terminen mit Bundespräsident Van der Bellen werden auf der Website www.bundespraesident.at veröffentlicht. Das Pressestatement in der Österreichischen Präsidentschaftskanzlei wird live auf www.bundespraesident.at/livestream übertragen.

Fotos von der Eintragung ins Goldene Buch der Stadt Wien werden unter www.presse.wien.gv.at/bilder zum Abruf bereitstehen.

Bilder zum Termin mit Bundesratspräsidentin Arpa finden Sie unter www.parlament.gv.at/SERV/FOTO/AKTUELL.

HINWEISE ZUR AKKREDITIERUNG UND MEDIENTEILNAHME IN WIEN

Die Teilnahme an den Medienterminen in Wien ist nur mit einem vom Bundespressedienst für diese Veranstaltung ausgestellten Akkreditierungsausweis möglich.

Anmeldungen zur Akkreditierung für Wien sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich.

Die Akkreditierungsausweise, die den Zutritt zu den Medienterminen ermöglichen, werden im Medienakkreditierungsbüro im Inneren Burghof, 1010 Wien (neben dem Ochsentor) ausgegeben.

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise:

Wien: Montag, 24. Juli 2023: 8.00 – 15.00 Uhr

Kontakt Akkreditierung Wien:

federalpressservice@bka.gv.at



Irene Kaufmann

Telefon: +43 1 53115-202561

E-Mail: irene.kaufmann@bka.gv.at

Der Bundespressedienst behält sich vor, gegebenenfalls Akkreditierungsausweise einzuziehen und damit die Akkreditierung zu widerrufen!

HINWEISE ZUR AKKREDITIERUNG UND MEDIENTEILNAHME IM BURGENLAND

Wichtig: Die Teilnahme am Medienprogramm im Burgenland ist nur nach vorheriger Akkreditierung durch den Landespressedienst Burgenland bis spätestens Montag, 24. Juli 2023, 9.00 Uhr möglich. Daher wird um Übermittlung aller erforderlichen Daten (Name, Geburtsdatum, Medium, Tätigkeit, Kontaktdaten) - mit Verweis auf die Medientermine auf elektronischem Weg an post.oa-presse@bgld.gv.at ersucht.

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise:

Burgenland: Dienstag, 25. Juli 2023: ab 8 Uhr



Kontakt Akkreditierung Burgenland:

Landesmedienservice Burgenland

7000 Eisenstadt, Landhaus, Europaplatz 1

Tel: 02682/600-2941

post.oa-presse@bgld.gv.at

www.burgenland.at



Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung der Ausweise ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Bitte weisen Sie beim jeweiligen Eingang die Akkreditierung für diesen Besuch vor.

Rückfragen & Kontakt:

Bundespressedienst

Tel: +43 1 53 115 – 202426