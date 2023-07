AVISO Sonntag, 23. Juli: Samariterbund macht sich am „Tag gegen das Ertrinken“ für mehr Sicherheit im Wasser stark

Weltweit ertrinken jährlich 236.000 Menschen! Zum „World Drowning Prevention Day“ präsentiert die ASBÖ-Wasserrettung in ganz Österreich Maßnahmen gegen das Ertrinken.

Wien (OTS) - Allein in Österreich ertrinken jährlich 40 bis 50 Menschen. Besonders häufig betroffen sind Kinder, aber auch Erwachsene unterschätzen die Gefahr im Wasser viel zu oft. Um mehr Bewusstsein für die Gefahr des Ertrinkens zu wecken, plant die Samariterbund Wasserrettung anlässlich des Tages gegen das Ertrinken am Sonntag, 23. Juli, zahlreiche Veranstaltungen in ganz Österreich.

Wissen rettet Leben

Gleich an mehreren Standorten – von Wien bis Tirol – warten spannende Rettungsübungen und Vorführungen im Wasser, dazu Infostände, Quiz-Verlosungen, Malaktionen für Kinder, Erste-Hilfe-Übungen, Zielschießen und vieles mehr. Die ehrenamtlichen Samariter:innen klären außerdem über Präventionsmaßnahmen auf und informieren über Schwimm-, Rettungsschwimmkurse und Schwimmprüfungen. Direkt in der Wiener City – am Donaukanal beim Schwedenplatz – können Interessierte zudem das Rettungsboot des Samariterbund Wiens besichtigen, bei Rettungsübungen zusehen und im Einsatzboot mitfahren.

Alle „Tag gegen das Ertrinken“-Standorte:

WIEN:

Laaerbergbad, Ludwig-von-Höhnel-Gasse 2, 1100 Wien: 10 bis 16 Uhr

Simmeringer Bad, Florian-Hedorfer-Straße 5, 1110 Wien: 10 bis 16 Uhr

Hietzinger Bad, Atzgersdorfer Straße 14, 1130 Wien: 10 bis 16 Uhr

Kongressbad, Julius-Meinl-Gasse 7A, 1160 Wien: 10 bis 16 Uhr

Strandbad Gänsehäufl, Moissigasse 21, 1220 Wien: 10 bis 16 Uhr

Donaukanal/Schwedenplatz, Bootsanlegestelle 4, Franz Josefs Kai 2, 1010 Wien: bis 16 Uhr (Präsentation des Rettungsbootes mit Rettungsübungen und Publikumsfahrten)

NIEDERÖSTERREICH:

Stadtbad Mödling, Badstraße 25, 2340 Mödling: 10 bis 18 Uhr

Hallenbad Zwettl, Schwaiger Sisters Weg 1, 3910 Zwettl: 14 bis 17 Uhr

Freibad Groß Gerungs, Dr.-Carl-Wilfert-Straße 330, 3920 Groß Gerungs: 10 bis 12 Uhr

OBERÖSTERREICH:

Donaustrand Alt-Urfahr, am Steinmetzplatzl, Obere Donaustraße, 4040 Linz: ab 12:30 Uhr Information und Vorführung mit Boot

TIROL:

Schwimmbad Plitsch Platsch, Schwimmbadstraße 4, 6323 Bad Häring: ab 9 Uhr

SALZBURG:

Wasserrettung Zell am See, Seespitzstraße 9, 5700 Zell am See:

Freitag, 21. Juli, 15 bis 18 Uhr: Schwimmscheinprüfungen

Mittwoch, 26. Juli, 18 bis 20 Uhr: Schnuppertauchen

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Für Film-, Foto- und Interviewgelegenheiten ist gesorgt!

Rückfragen & Kontakt:

Franziska Springer

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Hollergasse 2-6, 1150 Wien

Mobil +43 664 88 94 88 35

E-Mail franziska.springer @ samariterbund.net