isa 23 – Sommerakademie mit Fokus auf Gemeinschaft

Musikalische Exzellenz im Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft: Die isa – Internationale Sommerakademie der mdw steht heuer unter dem Motto „We and Me“.

Wien (OTS) - Mehr als 200 Musik-Studierende aus der ganzen Welt kommen von 16. bis 27. August 2023 in der Semmering/Rax-Region zusammen, um an der isa23, der 33. Internationalen Sommerakademie der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien teilzunehmen. Unter dem Motto „We and Me“ wirft die isa23 mit hochkarätigen internationalen Künstler_innen und Dozent_innen einen vertiefenden Blick auf soziale Komponenten der Musik und lädt mit vielfältigen Formaten zum Erkunden möglicher Ansätze und Arbeitsweisen ein, die das Spannungsverhältnis zwischen Individuum und Kollektiv als wechselseitige Inspiration erlebbar machen.

„Jedes produktive Zusammenwirken und ganz besonders hochkarätiges musikalisches Zusammenspiel, braucht autonome, profilierte und starke Individuen. Auf dieser Basis kann mit der Bereitschaft zu offener Interaktion gemeinsames Musizieren gelingen, das auch für die Zuhörenden zum Erlebnis wird“, sagt Johannes Meissl, Künstlerischer Leiter der isa und mdw-Vizerektor für Internationales und Kunst.

Ulrike Sych, Rektorin der mdw: „Das Ich steht im Fokus der Vollendung von musikalischen Fähigkeiten und im Bestehen vor der Konkurrenz. Aber erst die Gemeinschaft verleiht den individuellen Fähigkeiten eine größere Tragweite: Im Wir entfaltet die Musik ihre vollkommene Wirkmacht und gesellschaftliche Kraft.“

Einblicke in den Diskurs des vielfältigen Programms aus Workshops, Masterclasses, Vorträgen sowie in den künstlerischen Austausch auf internationalem Spitzenniveau erhält das Publikum in mehr als 30 öffentlichen Konzerten und Community-Aktivitäten. Die an die künstlerische Sommerakademie anschließende interdisziplinäre Wissenschaftskonferenz isaScience beleuchtet dann von 26. bis 30. August 2023 unter dem Titel „Sonic Ties: rethinking Communities and Collectives” die Fragestellungen des Jahresthemas aus soziologischen, kulturökonomischen und kulturpolitischen Perspektiven.

Programm-Highlights

Exquisite Hörgenüsse, nicht nur für ihre Studierenden, versprechen die Auftritte der renommierten isa-Professor_innen, die sich zu erlesenen Kammermusikensembles zusammenfinden und etwa zu einem Hauskonzert „Auf einen Besuch bei Brahms“ in Mürzzuschlag einladen (18.8.). Zahlreiche Konzerte bieten die Möglichkeit, Studierende und Professor_innen zusammen zu erleben: so ein unter dem Titel „Gemeinsam!“ programmierter Spätnachmittag auf Burg Feistritz (25.8.). Neben den schon traditionellen, vor Ort programmierten Open-Stage-Konzerten, die ausgewählte Studierende aus den Masterclasses präsentieren, kehren mit dem Trio Chagall und dem Simply Quartet im Rahmen der festlichen Kammermusik-Matinee international preisgekrönte isaAlumni ins Schloss Reichenau zurück (20.8.). Kulinarische Genüsse ergänzen zwei Konzerte mit Musik und Literatur im Liechtensteinhaus, das man nach einer Fahrt mit der Kabinenbahn zum Gipfel des Hirschenkogel am Semmering erreicht (22. & 25.8.). Ein Nachmittag mit Uraufführungen aus dem Workshop „Just composed“ im Schloss Reichenau (25.8.) und das jährliche Gastspiel der isa im Arnold Schönberg Center Wien (23.8.) präsentieren Neue und neueste Musik. Die Kurzfilme zum isa-Jahresthema der Filmakademie, eine Performance mit Schauspiel und Musik in Kooperation mit dem Max Reinhardt Seminar oder die vom Institut für Popularmusik der mdw angeleiteten „Jam Sessions“ ergänzen das vielfältige Programm des isaFestivals, das mit einer Abschlusspräsentation des Community-Projekts im Kurpark sowie dem Preisträger_innenkonzert (beides 26.8.) im Schloss in Reichenau ins Finale geht.

Über die isa

In Zusammenarbeit mit internationalen Partneruniversitäten bietet die isa – Internationale Sommerakademie der mdw alljährlich ca. 200 Studierenden aus mehr als 40 Nationen ein vielfältiges Programm aus Kursen, Workshops, Lectures, Veranstaltungen und interdisziplinären Querschnittsprojekten. In stetiger Entwicklung wuchs in den letzten Jahrzehnten aus dem, was 1991 als Meisterkurs für Streicher_innen mit 13 Studierenden begann, eine in dieser Art weltweit einmalige Veranstaltung. Zusätzlich zu den seit langem etablierten Kursen für Soloinstrumente, Kammermusik, Klavier, Gesang und Komposition finden seit mehreren Jahren auch das Musikvermittlungsprogramm isaCommunity und die interdisziplinäre Wissenschaftskonferenz isaScience statt.

